Yuya enternece con tierna entrevista que le hace su hijo Mar: “Te voy a hacer una entrevista”

La influencer y empresaria mexicana conmovió por completo a sus seguidores al compartir un video en sus redes sociales donde su hijo Mar, le hace una entrevista, creando un momento enternecedor. El clip, lleno de espontaneidad y encanto, se volvió viral en plataformas como TikTok.

Mar es hijo de la influencer mexicana Yuya y el cantante Siddhartha / IG: @yuyacst|@yuyacst

En el video, Mar le dice a Yuya:

“Te voy a hacer una entrevista, dime: hola, chicos, me llamo Mariand... ¿Y qué producto haces?... ¿y para el cabello?”

La influencer responde con cariño y naturalidad, mostrando la complicidad y cercanía que tiene con su hijo. El pequeño incluso pregunta para qué usa la música y le muestra su colección de juguetes, evidenciando que ya reconoce y se interesa por el trabajo de su mamá.

El clip rápidamente acumuló miles de “me gusta” y comentarios de usuarios que celebraron la ternura del momento y la relación de Yuya con Mar. Muchos destacaron cómo la influencer combina su vida profesional con la maternidad de manera auténtica y cercana.

@yuyacst Segunda y última parte de esta entrevista tan interesante. Gracias nuevamente Mar por la invitación y a ustedes por ver. ♬ sonido original - yuyacst

