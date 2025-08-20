Homenaje gratuito a Ozzy Osbourne en CDMX: fecha, lugar y bandas que participarán

La Ciudad de México prepara un emotivo homenaje para Ozzy Osbourne, ícono del heavy metal que falleció el pasado 22 de julio de 2025.

La CDMX realizará un homenaje gratuito a Ozzy Osbourne / AP|

¿Dónde será el homenaje a Ozzy Osbourne en CDMX?

El evento se llevará a cabo en la explanada del Centro Cultural José Martí, ubicado en Dr. Mora 1, Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Fecha: viernes 22 de agosto de 2025

Hora: 17:00 horas

Costo: entrada libre

El evento se llevará a cabo en la explanada del Centro Cultural José Martí / X|

Bandas tributo que participarán

El cartel del homenaje está conformado por:

Medusa 666

Epic

Black Hell

Estas agrupaciones interpretarán los temas más representativos de la carrera de Ozzy, tanto en solitario como con Black Sabbath.

Canciones que se podrán escuchar

El repertorio incluirá himnos del metal como:

Crazy Train

Mama I’m Coming Home

Paranoid

N.I.B.

War Pigs

El concierto será al aire libre, lo que permitirá un ambiente libre para disfrutar la energía del heavy metal, con mosh pits y headbanging incluidos.

El homenaje gratuito a Ozzy Osbourne en CDMX promete ser una noche inolvidable para los fanáticos del metal / FB: Centro Cultural José Martí|

