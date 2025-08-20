Homenaje gratuito a Ozzy Osbourne en CDMX: fecha, lugar y bandas que participarán

La Ciudad de México prepara un emotivo homenaje para Ozzy Osbourne, ícono del heavy metal que falleció el pasado 22 de julio de 2025.
¿Dónde será el homenaje a Ozzy Osbourne en CDMX?
El evento se llevará a cabo en la explanada del Centro Cultural José Martí, ubicado en Dr. Mora 1, Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
Fecha: viernes 22 de agosto de 2025
Hora: 17:00 horas
Costo: entrada libre
Bandas tributo que participarán
El cartel del homenaje está conformado por:
Medusa 666
Epic
Black Hell
Estas agrupaciones interpretarán los temas más representativos de la carrera de Ozzy, tanto en solitario como con Black Sabbath.
Canciones que se podrán escuchar
El repertorio incluirá himnos del metal como:
Crazy Train
Mama I’m Coming Home
Paranoid
N.I.B.
War Pigs
El concierto será al aire libre, lo que permitirá un ambiente libre para disfrutar la energía del heavy metal, con mosh pits y headbanging incluidos.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Quieres una beca deportiva en la UNAM? Estos son los requisitos y deportes disponibles