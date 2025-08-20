VIDEO: Piloto de Southwest Airlines intenta despegar borracho, pero lo agarra el alcoholímetro aéreo

En un video que parece sacado de una comedia pero terminó con un vuelo retrasado y un piloto esposado, se reveló que David Allsop, de 52 años, intentó operar un avión comercial de Southwest Airlines en estado de ebriedad. El caso ocurrió en enero, pero las imágenes apenas salieron a la luz, causando indignación (y un poco de susto) en redes.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de enero en el Aeropuerto Internacional de Savannah/Hilton Head, en Georgia. Según la Oficina del Sheriff del Condado de Chatham, Allsop fue interceptado a las 7 de la mañana tras un reporte que alertaba sobre su posible intoxicación justo antes del despegue del vuelo 3772 rumbo a Chicago.

El vuelo se tuvo que cancelar y los pasajeros fueron reubicado en otra aeronave / Redes Sociales|

“Unas cervezas… como tres”: el piloto se defendió

En el video difundido por autoridades, se observa al piloto siendo cuestionado por un oficial, quien le pide aclarar si había bebido. Allsop reconoce:

"Unas cervezas", a lo que el agente le responde:

"¿Define unas cervezas?"

"Como tres", contesta el piloto.

"Cerveza light, Miller Lite", remata.

Pero el olorcito lo delató. El agente le pidió que hiciera la prueba de sobriedad caminando en línea recta. Aunque al principio se negó, finalmente accedió, pero no logró pasarla.

Allsop fue arrestado de inmediato, mientras que los pasajeros tuvieron que esperar cuatro horas. El vuelo finalmente despegó hasta las 11 de la mañana, luego de que los clientes fueran reubicados o acomodados en otras rutas, informó Southwest Airlines.

El piloto no pudo caminar en línea recta y fue arrestado / Redes Sociales|

Suspendido y fuera de servicio

En ese momento, Southwest informó a Fox News Digital que Allsop había sido "apartado del servicio", y ofreció disculpas: "Se acomodó a los clientes en otros vuelos, y pedimos disculpas por la interrupción de sus planes de viaje. No hay nada más importante para Southwest que la seguridad de nuestros empleados y clientes", señalaron.

Vale recordar que la Administración Federal de Aviación (FAA) prohíbe a los pilotos beber en las ocho horas previas a un vuelo y fija el límite de alcoholemia en 0.04%, la mitad del permitido para conductores comunes.

Newly released body camera video shows the arrest of a Southwest Airlines pilot accused of attempting to fly intoxicated at a Savannah airport in January. Police say the pilot failed multiple sobriety tests and declined a blood test. @jayobtv reports. https://t.co/u1tTvMBCNZ pic.twitter.com/w18et8GMQy — World News Tonight (@ABCWorldNews) August 15, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA NIÑA CHAMOY: EL NEGOCIO DE TAMARINDO QUE LLEVA LA TRADICIÓN MEXICANA A EE.UU.