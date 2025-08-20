La Niña Chamoy: el negocio de tamarindo que lleva la tradición mexicana a EE.UU.

Desde una videollamada con su abuelo hasta el Navy Pier de Chicago, Rosa Cecilia “Chely” González ha llevado la esencia del dulce mexicano a las calles de Estados Unidos. Su marca, La Niña Chamoy Candies, no solo vende palanquetas y tamarindos artesanales: es un acto de amor, identidad y resistencia.

Chely se quedó sin trabajo en un momento difícil, pero decidió echar mano de la tradición. Con la guía remota de su abuelo, empezó a preparar dulces tradicionales mexicanos. Fue el tamarindo —popularmente llamado "chamoy" en EE.UU.— el que conquistó el paladar de la comunidad.

“No sabía cómo vender ni cómo llegar a la gente”, cuenta Chely. Pero su camino cambió al entrar a programas como Empresarias del Futuro y, especialmente, el Programa de Capacitación para Emprendedores Mexicanas en el Exterior (PCEME). Este último no solo le enseñó a promover su marca, también le devolvió el ánimo.

Dulce, pero con carácter

La Niña Chamoy Candies ha estado en eventos tan importantes como la Semana de México en Navy Pier o el Foro Dreamers, siendo parte de la representación cultural de México en el extranjero. Chely recuerda con orgullo cuando el consulado mexicano la contactó.

“Sentí una gran emoción y mucho orgullo de mis raíces. Soy mexicana, criada en Chicago, pero sin olvidar de dónde vengo”, recordó.

Para ella, hacer dulces artesanales no es solo un negocio, sino un compromiso con la calidad, la limpieza y la tradición. Cada tamarindo, cada palanqueta, lleva en su interior una historia familiar. “Fue un orgullo pensar que eso era parte de perpetuar el legado de mi abuelito y de ver que se valora el dulce artesanal, mi trabajo y la tradición”, expuso.

Chely, ejemplo y motor para otras

Desde su esquina en Chicago, Chely lanza un mensaje claro a otras mujeres mexicanas en el extranjero: “Si tienen un sueño, por pequeño que sea, llevarlo a cabo puede volverse realidad. Hay que buscar programas como el PCEME que dan fuerza, aliento y recursos educativos para dar el primer paso. No están solas”.

Hoy, La Niña Chamoy Candies es mucho más que un antojo: es un recordatorio de que la tradición mexicana, bien empacada y con corazón, puede cruzar fronteras.

