Daddy Yankee ya no es Daddy Yankee… ¡se cambia el nombre por pleito con exesposa!

Después de haberle dicho adiós a los escenarios en 2022 y de haber dado su “último” concierto en diciembre de 2023, Daddy Yankee decidió que el retiro era puro cuento. Pero no solo eso, el autodenominado "Rey del reguetón" está de vuelta... y con nuevo nombre: ahora es simplemente DY.

El regreso será a lo grande, durante la Semana Billboard de la Música Latina 2025, que se celebrará del 20 al 24 de octubre en Miami Beach. De acuerdo con Billboard, el artista participará en el panel El poder de la reinvención, donde “reflexionará sobre su carrera legendaria, la evolución de su arte y cómo prepara su próximo capítulo”.

¿Y qué tiene que ver su ex?

Pues todo. Resulta que Daddy Yankee, ahora llamado DY, enfrenta un pleito legal con su exesposa Mireddys González, con quien estuvo casado casi tres décadas. Al parecer, el cambio de nombre no es una reinvención artística cualquiera, sino una jugada para no pagarle regalías por el uso del nombre “Daddy Yankee”.

"El regreso del 'Rey del reguetón' marca otro capítulo trascendental en la historia", señaló Leila Cobo, directora de contenido latino de Billboard. "Su camino de reinvención no solo es inspirador, sino también profundamente relevante para la nueva generación de artistas y fanáticos por igual", añadió.

Cambia de ritmo y de bandera

Después de su tour de despedida, el cantante se volcó a la música cristiana. Pero apenas en julio pasado lanzó un nuevo sencillo titulado Sonríele, y junto con el tema llegó el nuevo nombre artístico: DY.

Este movimiento, según Billboard, marca el inicio de una nueva era definida por la reinvención, la narrativa y una ambición global. Aunque para algunos, más que narrativa, esto huele a "todo para no soltarle un peso a la ex".

