CDMX tendrá más cámaras de videovigilancia que Nueva York o Río de Janeiro ¡Conócelas!

La Ciudad de México dio un paso firme en materia de seguridad con el inicio del despliegue de 30,400 nuevas cámaras de videovigilancia y 15,200 tótems, en el marco del programa 'Ojos que te Cuidan', cuya inversión fue superior a los 355 millones de pesos

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el arranque desde el C5 en la alcaldía Venustiano Carranza, asegurando que esta expansión refuerza la estrategia de seguridad y permitirá una mejor respuesta ante emergencias:

“Con esta gran oportunidad de adquirir las miles de videocámaras, 30,000 videocámaras, arranca hoy su puesta en marcha, y garantiza que podamos tener mejor prevención y mejor atención en el tema de seguridad”, detalló.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó las nuevas videocámaras / FB: @ClaraBrugadaM|

Compitiendo con otras grandes ciudades

Las cámaras, con una inversión de 345 millones 681 mil pesos, serán instaladas en espacios públicos de las 16 alcaldías, priorizando la periferia y zonas alejadas del centro; además, habrá una segunda entrega para cubrir el Metro.

Este despliegue aumentará el total de videocámaras en la capital a 113,814, lo que colocaría a la ciudad como la más vigilada de América, con el doble de dispositivos que Nueva York y el triple de Chicago o Río de Janeiro.

La CDMX tendrá más 'ojos vigilando' que Chicago o Nueva York / FB: @ClaraBrugadaM|

Videocámaras modernas en la CDMX

El coordinador del C5, Salvador Guerrero Chiprés, detalló que cada tótem incluirá una cámara fija y otra móvil con capacidad de paneo y zoom, diseñada por iniciativa de la propia Ciudad de México, sin equivalente en el mercado.

Este año marca el mayor crecimiento en infraestructura de videovigilancia, con un aumento del 36 % en solo un año, tras pasar de 83,414 cámaras a más de 113 mil. Brugada invitó a la ciudadanía a participar con su equipo particular bajo acuerdos formales, para llegar a 150 mil cámaras y superar a ciudades como Londres o Seúl.

Se buscará tener más vigilancia en otros perímetros para seguridad de la gente / FB: @ClaraBrugadaM|

