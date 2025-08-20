¿Pasear perritos para pagar multas? Así funciona el sistema de fotocívicas en CDMX

En la Ciudad de México, las sanciones conocidas como fotocívicas, aplicadas a los automovilistas que cometen infracciones de tránsito detectadas por cámaras, pueden saldarse no solo con cursos en línea, sino también mediante trabajo comunitario, el cual incluye actividades tan peculiares como pasear perritos o participar en labores de mantenimiento en espacios públicos.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, este esquema busca fomentar una conciencia vial y social, permitiendo que los conductores infractores contribuyan de manera directa con su comunidad en lugar de pagar multas económicas.

Este esquema busca fomentar una conciencia vial y social / iStock|

¿Cómo funcionan las fotocívicas en CDMX?

Las fotocívicas son sanciones que se aplican a vehículos registrados en la ciudad cuando exceden los límites de velocidad, se pasan altos, circulan en sentido contrario u otras faltas detectadas por las cámaras de tránsito.

El sistema asigna puntos de penalización a la placa del vehículo. Una vez acumulados, el propietario debe cumplir con sanciones que van desde cursos en línea de educación vial hasta horas de trabajo comunitario obligatorio.

Puedes realizar otras actividades comunitarias / iStock|

Pasear perros y otras actividades para saldar puntos

El catálogo de actividades comunitarias que pueden realizar los conductores incluye:

Pasear perros en albergues de la ciudad.

Labores de limpieza y mantenimiento en parques, jardines y camellones.

Pintura de mobiliario urbano.

Reforestación en áreas públicas.

¿Cómo pagar fotocívicas paseando perritos en CDMX?

Los automovilistas que deseen sustituir sus multas por trabajo comunitario, como pasear perritos en el Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro, deben seguir una serie de pasos dentro del sistema de Fotocívicas:

Entrar al portal oficial: tramites.cdmx.gob.mx/fotocivicas/public con su cuenta Llave CDMX. Capturar las placas del vehículo para consultar el estatus y puntos disponibles. Revisar infracciones registradas en caso de tener menos de 10 puntos. Completar cursos en línea cuando sea necesario para recuperar puntos. Agendar una sesión presencial de sensibilización. Elegir la opción de trabajo comunitario, donde aparece el CTC como alternativa.

El programa ofrece dos turnos para realizar las actividades: de 08:00 a 12:00 horas y de 12:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.

Estas medidas, según autoridades capitalinas, no solo ayudan a compensar las infracciones, sino que también fortalecen la participación ciudadana en el cuidado de la urbe.

Pasea perritos para saldar tus infracciones de tránsito / iStock|

