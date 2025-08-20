CDMX modifica los estacionamientos públicos por culpa de las motos: Así se verán

La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementa un nuevo reordenamiento de espacios para motocicletas
Laura Reyes Medrano
| 2025-08-20
Con esta modificación de los estacionamientos públicos, la CDMX busca poner orden ante el aumento de motocicletas en la ciudad
Ante el creciente uso de motocicletas en la Ciudad de México, la SSC lanza la estrategia “Moto Segura”, que incluye la reestructuración de estacionamientos públicos y privados, así como la implementación de medidas de seguridad para reducir robos y mejorar la organización vial.

La SSC lanza la estrategia “Moto Segura” / SSC
¿Qué cambia para los motociclistas en CDMX?

La estrategia “Moto Segura” busca que los motociclistas tengan espacios seguros y organizados donde estacionar sus unidades. Entre los cambios destacan:

  • Reordenamiento de estacionamientos públicos y privados: Se delimitan espacios exclusivos para motos y se evitan ocupaciones indebidas de cajones para automóviles.

  • Mayor vigilancia: Instalación de cámaras y presencia policial en zonas de alta concentración de motocicletas.

  • Colaboración con plazas comerciales: 41 centros comerciales han habilitado espacios exclusivos para motocicletas, promoviendo orden y seguridad.

 

Zonas y espacios adaptados

Los cambios se concentran en áreas con mayor afluencia de motociclistas y plazas comerciales que han aceptado sumarse al programa. Esto permitirá:

  • Evitar estacionamientos desordenados que afectan la circulación.

  • Reducir el riesgo de robos en la vía pública.

  • Facilitar a los motociclistas cumplir con las normas de tránsito.

Los espacios destinados a motocicletas contarán con señalización clara / SSC
Beneficios de la estrategia

La implementación de “Moto Segura” busca:

  • Mayor seguridad para motociclistas y sus unidades.

  • Reducción de incidentes por estacionamientos incorrectos.

  • Circulación más ordenada, beneficiando a todos los usuarios de la vía pública.

 

Cómo se verán los estacionamientos

Los espacios destinados a motocicletas contarán con señalización clara, delimitaciones visibles y vigilancia, garantizando que los motociclistas estacionen correctamente sin interferir con los automóviles. La colaboración entre autoridades y establecimientos privados busca crear un entorno más seguro y ordenado.

 

