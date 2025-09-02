Visa de EE. UU. 2025: nueva regla entra en vigor HOY y así impactará a los solicitantes

La Embajada de Estados Unidos en México anunció un cambio clave que impactará a miles de solicitantes de visa de no inmigrante: a partir del 2 de septiembre de 2025, todos los menores de 14 años y los adultos mayores de 79 años deberán acudir a una entrevista presencial obligatoria, un requisito que hasta ahora no existía para estos grupos.

Con la nueva norma, el trámite será más largo y exigirá la presencia física del solicitante./ Pixabay

Este ajuste forma parte de una estrategia para reforzar la evaluación de solicitudes y estandarizar el proceso en todo el mundo, según confirmó la representación diplomática estadounidense.

Hasta ahora, los solicitantes menores de 14 años y los mayores de 79 podían obtener su visa americana presentando únicamente la documentación en el Centro de Atención al Solicitante (CAS), sin necesidad de entrevista en el consulado. Con la nueva norma, el trámite será más largo y exigirá la presencia física del solicitante.

¿Qué implica este cambio?

Todos los solicitantes en el nuevo rango de edad deberán llenar el formulario DS-160 como cualquier otro solicitante.

Será necesario agendar dos citas:

Una en el CAS para captura de huellas y fotografía.

Otra en el consulado o embajada para la entrevista presencial.

En el caso de menores de edad, deberán acudir acompañados de un padre, madre o tutor legal.

La medida aplica para todas las visas de no inmigrante, incluidas:

Visa de turista (B1/B2)

Visa de estudiante (F y M)

Visa de trabajo temporal (H, L, O, P, Q, entre otras)

Todos los solicitantes en el nuevo rango de edad deberán llenar el formulario DS-160 como cualquier otro solicitante.. / Pixabay

Efectos esperados:

Expertos en trámites migratorios advierten que la medida podría incrementar los tiempos de espera para obtener una cita, ya que se sumará un nuevo grupo de solicitantes a la agenda consular, la cual ya enfrenta demoras de hasta varios meses en algunas ciudades.

La Embajada recomienda iniciar el trámite con suficiente anticipación y consultar regularmente el sistema de citas para encontrar disponibilidad.

Expertos en trámites migratorios advierten que la medida podría incrementar los tiempos de espera para obtener una cita. / Pixabay