Un violento “tornado de fuego” —o remolino ígneo— se generó en el distrito de Viseu, al norte de Portugal, mientras los bomberos luchaban contra un incendio forestal. El fenómeno fue captado en video, mostrando las llamas elevándose en forma de columna giratoria, un evento poco común pero peligroso.

El fenómeno fue captado en video | Captura de pantalla|

El incendio tuvo lugar en la zona de Alvite, en el concejo de Moimenta da Beira —área montañosa del interior norte de Portugal—, donde las altas temperaturas, vientos racheados y una intensificación del fuego fomentaron las condiciones para que surgiera el remolino ígneo. Las imágenes muestran el contraste dramático del fuego giratorio contra el cielo nocturno, reforzando la percepción de amenaza y peligro extremo.

🇵🇹 Las sorprendentes imágenes de un tornado de fuego durante un incendio en Aguiar da Beira (Portugal)



El fenómeno, grabado por vecinos y viralizado en redes sociales, revela la gravedad de los fuegos en Portugal pic.twitter.com/yb6S1TN8XX — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) August 16, 2025

¿Qué es un tornado de fuego?

Este fenómeno, también llamado remolino de fuego, ocurre cuando corrientes de aire caliente ascienden rápidamente y son reemplazadas por aire frío que gira alrededor del eje ascendente, creando una columna de fuego similar a un tornado. Aunque suele durar solo unos minutos, puede alcanzar alturas de decenas o incluso cientos de metros.

Según el Servicio Meteorológico Portugués, el fenómeno no califica técnicamente como un tornado, pero reviste gran riesgo por la velocidad vertical del aire y la dispersión de material en llamas y cenizas. Su corta duración y localización cercana al fuego lo hacen difícil de estudiar.

El avistamiento de un "tornado de fuego" en Portugal es una advertencia sobre el creciente impacto de los incendios forestales intensos y los efectos extremos del cambio climático | iStock|

El avistamiento de un "tornado de fuego" en Portugal es una advertencia sobre el creciente impacto de los incendios forestales intensos y los efectos extremos del cambio climático. Aunque efímero, este fenómeno resalta la urgencia de fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias climáticas cada vez más intensas y frecuentes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: Natanael Cano explota contra una señora en la calle: “Me tienen odio”