VIDEO: Natanael Cano explota contra una señora en la calle: “Me tienen odio”

Natanael Cano, una de las figuras más influyentes del subgénero regional mexicano conocido como corridos tumbados, reveló un incidente que tuvo en las calles de Sonora: una mujer lo insultó desde su automóvil, tachándolo despectivamente por su música. Su respuesta, firme y sin filtros, fue captada en una entrevista, encendiendo nuevamente las redes sociales.

Cano relató que una mujer lo reconoció y lo abordó con insultos mientras conducía | IG: @natanael_cano|

El altercado en Sonora

Durante una entrevista con Pepe Garza, Cano relató que una mujer lo reconoció y lo abordó con insultos mientras conducía: “pinche naco tú eres el de los corridos, ¿verdad? pinche naco corriente, chingas a tu madr***”. El cantante respondió de inmediato: “Cállese el hocico”.

“La gente me tiene odio”

El artista atribuyó estos confrontamientos verbales a la notoriedad pública que ha alcanzado, señalando que recibe críticas constantes sin argumentos sólidos. Comentó que el odio hacia él surge incluso en situaciones cotidianas, como cuando está detenido en un semáforo, y afirmó que sus detractores “no tienen argumentos”.

El artista atribuyó estos confrontamientos verbales a la notoriedad pública que ha alcanzado | IG: @natanael_cano|

Rebelión contra los prejuicios

Natanael Cano calificó estos episodios como manifestaciones de prejuicio hacia los corridos tumbados, un estilo musical que ha transformado el regional mexicano, pero que también ha polarizado opiniones. Él mismo constató que recibe descalificaciones cargadas de ignorancia: “Tienen cagada en la cabeza por pensar eso”.

Natanael Cano vs Las Criticas 😂😂 pic.twitter.com/iAlXUj0Ete — Natanael Cano News (@NatanaelCanoNew) August 15, 2025

