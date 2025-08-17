Un robot humanoide en China simula un embarazo completo y podría dar a luz en 2026

En un hecho que ha generado sorpresa y debate internacional, la empresa Kaiwa Technology, con sede en Guangzhou, China, anunció el desarrollo de un robot humanoide capaz de simular un embarazo completo y dar a luz.

De acuerdo con el doctor Zhang Qifeng, fundador de la compañía, no se trata de una simple incubadora, sino de un humanoide de tamaño real con un útero artificial incrustado en el abdomen. Este útero estaría lleno de líquido amniótico artificial, donde el feto recibiría nutrientes mediante sondas que replican la función de la placenta.

De acuerdo con el doctor Zhang Qifeng, fundador de la compañía, no se trata de una simple incubadora, sino de un humanoide de tamaño real . / ChatGPT |

El proyecto tiene previsto lanzar su primer prototipo en 2026, con un costo menor a los 100 mil yuanes (aproximadamente 13 mil 900 dólares). Según los desarrolladores, la tecnología podría ser una alternativa para parejas con problemas de fertilidad o para quienes buscan evitar los riesgos del embarazo tradicional.

El anuncio ha abierto intensas discusiones en China y en la comunidad internacional. Kaiwa Technology confirmó que ya ha sostenido foros con autoridades de la provincia de Guangdong para revisar propuestas sobre legislación y políticas relacionadas con este tipo de avances.

Kaiwa Technology confirmó que ya ha sostenido foros con autoridades de la provincia de Guangdong . / RS |

Expertos en bioética advirtieron que este proyecto plantea interrogantes sobre la maternidad, la identidad del recién nacido y la responsabilidad legal en estos procesos.

En 2017, investigadores del Hospital Infantil de Filadelfia lograron mantener a un cordero prematuro en una bolsa con líquido amniótico artificial (biobag), demostrando que es posible sostener el desarrollo fetal fuera del cuerpo de una madre. Sin embargo, ese procedimiento solo aplicaba en fases tardías de gestación, mientras que el plan de Kaiwa apunta a replicar todo el embarazo humano.

El proyecto tiene previsto lanzar su primer prototipo en 2026, con un costo menor a los 100 mil yuanes (aproximadamente 13 mil 900 dólares). / X |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Matan a influencer Camilo Ochoa en Morelos; apareció en volante junto a Peso Pluma y Gail Toys