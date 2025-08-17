Terence Stamp muere a los 87 años: el legendario General Zod de Superman

El mundo del cine despide a Terence Stamp, actor británico que falleció a los 87 años el domingo 17 de agosto de 2025. Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado en el que expresaron: “deja una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá inspirando y conmoviendo a las personas durante muchos años”. Hasta el momento no se han revelado las causas del deceso.

El villano que marcó generaciones

Stamp alcanzó fama mundial por su interpretación del General Zod, el enemigo más temido de Superman en las cintas de 1978 y 1980, donde su icónica frase “¡Arrodíllate ante Zod!” quedó grabada en la memoria colectiva de varias generaciones de cinéfilos.

Su vínculo con el universo del superhéroe se reforzó décadas después, al prestar su voz a Jor-El, el padre de Clark Kent, en la serie televisiva Smallville.

Una carrera versátil

El actor debutó en 1962 con la película Billy Budd, que le valió una nominación al Oscar y lo consolidó como una de las promesas del cine británico. Posteriormente participó en títulos como El coleccionista (1965), Teorema de Pasolini y trabajos con directores de la talla de Fellini y Ken Loach.

En 1994 sorprendió con un papel emblemático en Las aventuras de Priscilla, reina del desierto, donde interpretó a una mujer transgénero, actuación que fue aplaudida por la crítica internacional.

Su trayectoria incluyó además participaciones en producciones como Wall Street, The Limey, Star Wars: The Phantom Menace, Valkyrie y Last Night in Soho (2021), demostrando su capacidad de adaptarse a distintos géneros y épocas cinematográficas.

