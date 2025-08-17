Horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 18 al 22 de agosto de 2025

La astróloga Mhoni Vidente ha compartido sus predicciones para cada signo del zodiaco para la semana del 18 al 22 de agosto de 2025. A continuación, se presentan las orientaciones astrológicas para cada signo, incluyendo consejos sobre amor, trabajo, salud y aspectos espirituales.
Aries
La carta del Ermitaño te impulsa a reflexionar, organizar tus días y confiar en tu intuición. Esta semana, deja de buscar consejos externos: tu instinto será tu mejor guía. Martes será tu día de suerte, acompañado de los números 09, 10 y 15, y los colores rojo y verde potenciarán tu energía. Cuida el estrés y tu salud. En el amor, te llegará contacto con alguien del pasado: es momento de cerrar ciclos. En lo financiero, un viaje puede estar cerca, pero evita decisiones apresuradas.
Tauro
La presencia de la Rueda de la Fortuna marca un giro positivo en tu vida: es hora de cerrar capítulos y dar paso a nuevos proyectos. Este lunes te trae buena vibra, con los números 17, 32 y 35; tus colores de poder serán rojo y amarillo. Es importante cuidar tu alimentación y evitar revivir viejas heridas amorosas. Sólo decisiones financieras prudentes te llevarán a un empleo mejor remunerado.
Géminis
La carta El Loco simboliza nuevos comienzos. Es tiempo de avanzar con determinación, manteniendo la discreción y la constancia. Tu día más afortunado será el jueves, con los números 04, 08 y 16 y los colores verde y blanco como amuletos. Cuida el estrés, apóyate en amistades como Libra o Escorpión, y protégete con un símbolo de plata. Cambios estéticos o de apariencia pueden traer renovación.
Cáncer
La Torre abre paso a transformaciones profundas. En lo laboral y personal, se acercan mejoras. Miércoles será tu día más propicio, guiado por los números 11, 14 y 30, y los colores azul fuerte y marrón. Necesitas atender tu descanso y salud hormonal. Se vislumbran avances económicos y formalización en el amor. Si te invitan a estudiar o viajar, ese es el momento.
Leo
La carta El Sol augura abundancia, estabilidad y crecimiento. Tu jueves estará cargado de energía positiva, con los números 02, 05 y 26, y los colores blanco y rojo realzarán tu carisma. Cuida que tu éxito no te vuelva imprudente. Un cambio emocional o afianzamiento de tu relación actual puede estar en puerta. Permanece enfocado en lo positivo y evita conflictos innecesarios.
Virgo
Bajo la carta El Carruaje, tu oportunidad esta semana es avanzar con dirección clara. Viernes trae buena fortuna con los números 24, 35 y 01, y los colores blanco y azul favorecen tu enfoque. Es momento de actuar en proyectos y dejar atrás rencores. Aparecen oportunidades para viajar o crecer profesionalmente: aprovéchalas.
Libra
La influencia del As de Oros anuncia éxito y determinación. Tu día más fuerte es el martes, acompañado de los números 11, 34 y 59 y los colores amarillo y verde. Es momento de ordenar documentos, trámites o cambios en tu vida logística. Se registran señales para iniciar una relación importante o consolidar la estabilidad. Cuida tu salud circulatoria y confía en tus decisiones.
Escorpión
El As de Espadas te aporta claridad, fuerza y corte con lo que ya no suma. El jueves es tu día de suerte, con números 10, 40 y 77 y los colores amarillo y naranja a tu favor. Se acercan oportunidades laborales y académicas; es tiempo de avanzar. Vigila tu vista, cuida el descanso y evita viejos conflictos sentimentales. Nuevas relaciones pueden estar cercanas.
Sagitario
Tu semana está regida por El Emperador, símbolo de liderazgo y estructura. El lunes será clave, con números 12, 18 y 41 y tonalidades azul y amarillo impulsando tu energía. Se anticipa una semana intensa con trámites y compromisos, por lo que debes organizar tus gastos. Buen momento para conocer personas compatibles y fortalecer tu red emocional.
Capricornio
La carta El Mago abre puertas a abundancia y cambio consciente. El martes es tu día estrella, respaldado por los números 06, 13 y 30 y los colores rojo y blanco. Esta semana promete trabajo productivo, posibilidades de viajes o estudios. En el amor, si estás en pareja habrá estabilidad; si no, abrándote a nuevas conexiones puede traer lo positivo. Cuida tu sistema digestivo y evita decisiones apresuradas.
Acuario
El arcano El Juicio te invita a actuar desde la autenticidad. Jueves será el día propicio, junto a los números 01, 15 y 49 y los colores amarillo y azul. El universo responde a tu autenticidad, y puedes recibir recompensas y acuerdos formales. Es buen momento para considerar cambios estéticos o de apariencia. En la pareja, se abren posibilidades para compromisos o avances emocionales.
Piscis
La carta El Mundo anuncia plenitud y cierre de capítulos. El miércoles será clave, con los números 07, 08 y 21 y los colores amarillo y rojo elevando tu energía. Esta semana trae propuestas laborales o financieras y quizá una nueva estabilidad sentimental. Cuida tu sistema digestivo, hidrátate y atiende trámites importantes. Cualquier cambio será para bien.
