iPhone 17: fecha de lanzamiento, precio estimado y las sorpresas que prepara Apple para 2025

El mundo tecnológico ya tiene la mirada puesta en el iPhone 17, el próximo dispositivo de Apple que promete convertirse en el lanzamiento más esperado del año. Aunque la compañía no ha revelado detalles oficiales, medios especializados y filtraciones han comenzado a perfilar cómo será el nuevo producto estrella.

Siguiendo la tradición de la marca, el evento de presentación se llevaría a cabo en septiembre de 2025, fecha en la que Apple suele mostrar sus nuevos modelos. De acuerdo con trascendidos, el dispositivo llegaría en varias versiones, entre ellas el iPhone 17 estándar y el iPhone 17 Pro Max, con mejoras que buscan revolucionar la experiencia del usuario.

Entre las principales innovaciones mencionadas por analistas figuran un diseño más delgado y resistente, una pantalla con mayor fluidez, además de un sistema de cámaras mejorado con capacidades en fotografía nocturna y grabación en 8K. También se espera que cuente con una batería optimizada que otorgue más horas de autonomía, uno de los puntos más solicitados por los usuarios.

En cuanto al precio, Apple no ha hecho declaraciones oficiales. Sin embargo, estimaciones de expertos señalan que el iPhone 17 podría oscilar entre 1,200 y 1,400 dólares en su versión más equipada, lo que lo colocaría nuevamente en la gama más alta del mercado.

Hasta el momento, Apple ha mantenido silencio sobre estas filtraciones, como suele hacerlo en la antesala de sus grandes anuncios. No obstante, la expectativa es cada vez mayor y todo apunta a que el iPhone 17 será uno de los lanzamientos tecnológicos más comentados de 2025.

