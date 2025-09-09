Lluvias provocan tragedia en CDMX: Mujer muere ahogada dentro de su casa en Tlalpan

Las lluvias que han caído durante las últimas semanas en la Ciudad de México son algo serio, y muestra de ello es que ya dejaron una víctima fatal. Se trata de una mujer de 88 años de edad que perdió la vida el pasado domingo luego de ahogarse dentro de su casa, en la alcaldía Tlalpan, producto de la inundación que ocasionó la fuerte precipitación que cayó esa noche.

El agua alcanzó dos metros de altura

De acuerdo con distintos reportes, fue la noche del domingo 7 de septiembre, alrededor de las 19:00 horas, que doña Elisa se encontraba sola en su vivienda, ubicada en la calle Venusia, Manzana 43, lote 17, de la colonia Lomas Altas de Padierna, cuando el agua de la lluvia alcanzó unos dos metros de altura dentro de su casa, provocándole la muerte por ahogamiento.

La tragedia sucedió en la colonia Lomas Altas de Padierna/Google Maps

Su hijo y vecinos intentaron ayudarla, pero fue en vano

Su hijo, quien fue quien dio parte a los servicios de emergencia, relató que salió un momento de su casa y dejó sola a su madre, sin imaginar las consecuencias que traería la lluvia. Vecinos intentaron ayudar a la señora de la tercera edad, sacando el agua con cubetas, pero sus esfuerzos fueron en vano: doña Elisa murió ahogada.

La calle parecía un río e ingresó a la vivienda de la mujer/X

Un hogar en desnivel, una trampa mortal

La razón que explica tan lamentable suceso es que la casa donde vivía la mujer estaba construida por debajo del nivel de la calle, lo que facilita que, en casos de lluvias intensas como las del domingo, el agua se acumule con rapidez y fuerza en calles que van en pendiente.

Hasta 2 metros de altura alcanzó el nivel del agua en la casa de doña Elisa/X

Vecinos piden acciones urgentes ante la temporada de lluvias

Por este motivo, habitantes de la colonia Lomas Altas de Padierna han sostenido pláticas con representantes de la alcaldía Tlalpan, ya que temen que se repita un caso similar, tomando en cuenta que el pronóstico meteorológico indica que las lluvias continuarán fuertes por lo menos el resto de septiembre.