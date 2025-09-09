Isabella Ladera reacciona tras filtración de su video con el cantante Béele: “Estoy devastada”

Luego del escándalo que significó la filtración de un video íntimo junto a su expareja, la modelo venezolana Isabella Ladera reaccionó, aceptando estar devastada, pero también culpando a su exnovio, el cantante colombiano Béele, de haber divulgado dicho material, por lo que analiza proceder legalmente contra él.

“Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido”, comienza diciendo el comunicado de la también influencer de 26 años.

"Solo estaba en manos de dos personas"

“Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo”, aseguró Ladera, para luego arremeter contra su exnovio, con quien mantuvo una relación entre septiembre del año pasado y abril de este 2025.

La modelo hizo una publicación sobe el escándalo que vive/IG: @isabella.ladera

“Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme. Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja”, agregó.

Evaluará acciones legales

La modelo enfatizó que la filtración del video es una “forma de violencia hacia las mujeres”, por lo que, más tarde, en un segundo comunicado —ahora emitido por sus abogados— se informó que se analiza proceder legalmente contra Béele.

“La difusión no autorizada de este tipo de contenido constituye una violación grave a los derechos fundamentales de nuestra representada, especialmente a su intimidad, honra y dignidad personal”, señalaron.

La venezolana está analizando demandar al cantate Béele/X

Béele guarda silencio

Por su parte, el cantante colombiano Béele no se ha pronunciado públicamente sobre el escándalo, limitándose a compartir contenido relacionado con su música en redes sociales.

¿Quién es Isabella Ladera?

Isabella Ladera es una reconocida influencer, modelo y creadora de contenido digital venezolana, nacida el 23 de agosto de 1999 en Anzoátegui, Venezuela. Desde 2016 se ha consolidado en redes sociales como:

Instagram : más de 6 millones de seguidores.

: más de 6 millones de seguidores. TikTok: más de 5 millones.

Comparte contenido relacionado con estilo de vida, danza, maternidad y moda.

Isabela es una reconocida modelo e influencer/IG: @isabella.ladera

¿Quién es Béele?

Béele, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, es un cantante y compositor colombiano nacido el 30 de septiembre de 2002 en Barranquilla.