iPhone 17 ya está aquí: fecha de lanzamiento, precios oficiales y todas las sorpresas de Apple en 2025

El esperado iPhone 17 fue presentado este martes durante el evento “Awe Dropping” desde Cupertino, California. La nueva generación llega con cuatro versiones: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, todas con mejoras de diseño, potencia y autonomía.

El calendario de ventas ya está confirmado: las preventas inician el viernes 12 de septiembre, mientras que la disponibilidad en tiendas comenzará el 19 de septiembre de 2025 en mercados internacionales.

Precios estimados de los nuevos modelos

Apple mantendrá un rango de precios competitivo en comparación con generaciones anteriores, aunque los modelos Pro llegan con ajustes al alza:

* iPhone 17: desde 799 dólares.

* iPhone 17 Air: entre 899 y 949 dólares.

* iPhone 17 Pro: desde 1,099 dólares (100 dólares más que el modelo anterior).

* iPhone 17 Pro Max: alrededor de 1,199 a 1,249 dólares.

La compañía apostó por diversificar su producción fuera de China y confirmó que toda la línea será fabricada en India, lo que marca un cambio estratégico importante en su cadena de suministro.

"iPhone 17"



Porque así será el nuevo modelo de teléfono de Apple: tendrá un módulo de cámaras rectangular que abarca toda la parte trasera. pic.twitter.com/M63NMmNhec — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 9, 2025

Novedades y características principales

La nueva gama de iPhone llega con cambios que prometen marcar tendencia en el mercado:

* Pantallas ProMotion de 120 Hz en todos los modelos, con tamaños que van de 6.3 a 6.9 pulgadas.

* Chip A19 Pro en las versiones Pro y Pro Max, acompañado de 12 GB de RAM para mayor rendimiento.

* iPhone 17 Air: el más delgado en la historia de Apple, con apenas 5.5 mm de grosor.

* Cámaras avanzadas: sensor principal de 48 MP, frontal de 24 MP y grabación en 8K; los modelos Pro añaden zoom óptico de hasta 8×.

* Mayor autonomía: la batería del Pro Max alcanza los 5,000 mAh.

Una nueva apuesta de Apple

El iPhone 17 llega para reforzar la posición de Apple como líder en innovación móvil. Con modelos más potentes, un diseño más delgado y cámaras de última generación, la marca busca satisfacer tanto a los usuarios que buscan un smartphone accesible como a quienes demandan lo más avanzado en tecnología.

El lanzamiento de esta familia de dispositivos no solo marca el inicio de una nueva era de diseño, sino también una estrategia de fabricación global que diversifica la presencia de Apple y amplía su alcance en mercados clave.

El iPhone 17 llega para reforzar la posición de Apple como líder en innovación móvil. / RS



