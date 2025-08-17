South Park ataca con todo a Trump: ¿qué han dicho?

La nueva temporada de la serie animada satiriza al presidente de Estados Unidos con escenas que abordan desde el caso Epstein hasta las redadas del ICE
Mariana Alcántara Contreras
| 2025-08-17
South Park ataca con todo a Trump: ¿qué han dicho?
El presidente de Estados Unidos reaccionó contra un episodio satírico de la serie animada que lo ridiculiza.
|
Captura de pantalla
La nueva temporada de la serie animada satiriza al presidente de Estados Unidos con escenas que abordan desde el caso Epstein hasta las redadas del ICE
Mariana Alcántara Contreras
| 17 Ago, 2025

La irreverente serie South Park volvió a colocarse en el centro de la polémica al generar la molestia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un episodio reciente satirizó al mandatario y, de acuerdo con reportes, la representación no solo lo incomodó personalmente, sino que derivó en reacciones inmediatas dentro de la Casa Blanca.

Diversas fuentes señalan que, tras el enojo presidencial, se habrían impulsado redadas y medidas de presión desde el gobierno estadounidense, lo que muestra cómo una sátira televisiva puede escalar a niveles políticos y diplomáticos. Un episodio reciente satirizó al mandatario y, de acuerdo con reportes, la representación no solo lo incomodó personalmente. / Captura de pantalla

Un episodio reciente satirizó al mandatario y, de acuerdo con reportes, la representación no solo lo incomodó personalmente. / Captura de pantalla |

El episodio también tocó de manera indirecta el tema de Jeffrey Epstein, lo que aumentó la tensión en la administración Trump. El mandatario reaccionó con dureza a la forma en que el escándalo fue retomado por la serie, considerando que se trató de un ataque mediático disfrazado de humor.

South Park, conocida por su humor ácido y su capacidad de incomodar a figuras de poder, reafirma así su papel en la cultura popular como un espacio de crítica social sin filtros. La reacción presidencial y las medidas posteriores demuestran la fuerza que todavía tienen los medios satíricos para influir en la agenda pública.

 

 

Con más de dos décadas al aire, la serie de Trey Parker y Matt Stone ha enfrentado múltiples censuras y críticas, pero pocas veces había provocado una respuesta tan directa desde la Casa Blanca.

El episodio también tocó de manera indirecta el tema de Jeffrey Epstein, lo que aumentó la tensión en la administración Trump. / X
El episodio también tocó de manera indirecta el tema de Jeffrey Epstein, lo que aumentó la tensión en la administración Trump. / X |

 

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:Hoy No Circula:¿Qué autos NO circulan el lunes 18 de agosto de 2025 en CDMX y EDOMEX?

Entretenimiento
Donald Trump
Tendencias
Mas sobre:
Entretenimiento
Donald Trump
Tendencias

Notas Relacionadas

 