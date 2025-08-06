Festival Bandemia va legalmente contra Sala Urbana tras cancelación del festival

La primera edición del Festival Bandemia terminó en un desastre. El evento, que prometía impulsar a 26 proyectos emergentes en la escena musical, fue cancelado el mismo día de su realización, lo que desató el caos entre asistentes y músicos.

Ahora, sus organizadores anunciaron que procederán legalmente contra la Sala Urbana y su gerente de operaciones, a quienes acusan de haber provocado el colapso logístico y de seguridad.

Contexto de Festival Bandemia

El pasado sábado 2 de agosto, el festival se desarrollaba en la Sala Urbana, Naucalpan, Estado de México, pero antes de que los artistas estelares pudieran subir al escenario, la seguridad del recinto cerró las puertas de acceso, generando disturbios afuera del lugar.

Según denuncias en redes sociales, los encargados de seguridad usaron extintores y agresiones físicas contra personas que exigían entrar con boleto en mano. Las imágenes rápidamente se viralizaron, desatando indignación por el manejo del evento.

A través de un comunicado, Bandemia explicó que no hubo sobreventa de boletos. En realidad, de una capacidad de 3,500 personas, sólo se vendieron 2,500 entradas, pero el ingreso fue bloqueado cuando apenas había mil 740 asistentes dentro.

Cancelación arbitraria en Bandemia

“La cancelación del festival fue decidida por las acciones arbitrarias y negligentes del personal del recinto, que cerró las puertas a pesar de nuestras repetidas solicitudes para mantenerlas abiertas y permitir el acceso a los asistentes con boleto, esta acción, tomada sin nuestro consentimiento contra nuestros protocolos fue lo que provocó el caos”, dijeron los organizadores.

Aseguraron que están reuniendo pruebas para iniciar acciones legales contra el gerente de operaciones de la Sala Urbana: “Estamos reuniendo toda la evidencia para proceder legalmente contra el Gerente de Operaciones de Sala Urbana por las acciones agresivas de su personal contra el público, así como por incumplimiento de contrato”.

Bandemia admite errores

Aunque Bandemia se deslindó de la violencia ejercida, admitió su responsabilidad en el fallido evento, reconociendo errores al no supervisar adecuadamente al recinto:

“Somos conscientes del fracaso que fue el Primer Gran Festival Bandemia y lamentamos profundamente la situación, (...) fallamos en nuestra responsabilidad de garantizar un evento seguro y organizado, (...) asumimos plenamente las consecuencias de no haber previsto ni habernos asegurado de los problemas de Sala Urbana, lo que derivó en la cancelación del festival, la responsabilidad de elegir a nuestros socios y supervisar la logística es nuestra”, expusieron en un comunicado.

