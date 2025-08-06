El Monstruo de Atizapán es hospitalizado de emergencia por esta razón

Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como El Monstruo de Atizapán por sus múltiples feminicidios, fue trasladado de emergencia al Hospital Adolfo López Mateos, tras presentar complicaciones respiratorias que derivaron en un cuadro de neumonía.

El feminicida serial, de edad avanzada, fue diagnosticado con estenosis traqueal, una enfermedad que estrecha la tráquea e impide una correcta función respiratoria. Hasta el momento, las autoridades no han revelado más detalles sobre su evolución, por lo que su estado de salud se reporta como reservado.

¿Qué es la estenosis traqueal?

Mendoza Celis se encontraba recluido en el penal de Tenango, donde empezó a manifestar los primeros síntomas. Según fuentes cercanas, no ha recibido visitas familiares en meses, ni ha contado con artículos personales o alimentos por parte de sus allegados.

El Monstruo de Atizapán fue diagnosticado con estenosis traqueal / Redes Sociales|

Este padecimiento se presenta cuando la tráquea se estrecha, ya sea por una malformación congénita o como resultado de lesiones, infecciones o inflamación. Entre sus síntomas están la tos persistente, sensación de congestión y, en casos graves, infecciones recurrentes como neumonía.

El feminicida más letal de México

Mendoza Celis acumula al menos 8 sentencias por feminicidio y desaparición, incluyendo una cadena perpetua, otra condena de 92 años, y seis más de 55 años de prisión. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), sus crímenes podrían haberse extendido por más de dos décadas.

Fue detenido en mayo de 2021, luego de que policías ingresaran a su domicilio en Atizapán de Zaragoza tras el reporte de una mujer desaparecida. Ahí encontraron restos óseos, credenciales de elector, ropa y pertenencias de varias mujeres, además de más de 4,000 fragmentos óseos enterrados y almacenados en su vivienda.

Andrés Filomeno Mendoza Celis fue detenido en su casa por la policía / Redes Sociales|

Las autoridades han confirmado que los restos corresponden al menos a 19 personas, aunque se presume que el número total de víctimas podría superar las 30. Entre ellas se identificaron también a un niño y un hombre.

Las investigaciones siguen abiertas

La Fiscalía continúa analizando los restos hallados y realizando pruebas genéticas para contactar a posibles familiares. “La cifra de víctimas podría aumentar conforme se obtengan resultados de nuevos estudios genéticos”, ha señalado la dependencia.

A la par, se siguen abriendo nuevas carpetas de investigación que podrían derivar en más sentencias para quien es considerado el mayor feminicida serial del país.

Hasta el momento, el detenido no ha sido visitado por sus familiares / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: YOLANDA ANDRADE REVELA QUE TIENE DOS ENFERMEDADES INCURABLES: “ME PUEDO MORIR ANTES QUE USTEDES”