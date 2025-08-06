Jane Etta Pitt, madre de Brad Pitt, fallece a los 84 años: “No estábamos preparados para que te fueras”

Brad Pitt y su familia atraviesan un momento doloro por el fallecimiento de su madre, Jane Etta Pitt. Conocida por su calidez, su pasión por el arte y su devoción a la familia, Jane deja un legado de afecto y fortaleza. Al confirmarse la noticia, su nieta Sydney compartió un emotivo mensaje en Instagram que ha resonado con el público.

Fue Sydney, hija de Doug Pitt —hermano menor de Brad—, quien dio a conocer públicamente el fallecimiento de su abuela. A través de su cuenta de Instagram, compartió imágenes inéditas de Jane Etta junto a un extenso mensaje en el que expresó el dolor de la familia:

“Mi dulce abuelita, no estábamos preparados para que te fueras, pero saber que finalmente eres libre para cantar, bailar y pintar de nuevo, lo hace un poco más fácil”.

El corazón más grande de la familia Pitt

En su mensaje, Sydney destacó la calidez y fuerza de su abuela, a quien describió como una mujer con un gran corazón, siempre pendiente de los demás, incluso antes que de sí misma:

“Ella me enseñó cómo ser fuerte, cómo liderar con bondad, a amar a Jesús a través de todo. Creyó en la justicia, en poner a los demás primero y hacer el bien simplemente porque era lo correcto”.

Jane Etta deja atrás una vida dedicada a su familia; William Alvin Pitt, con quien se casó en 1962, y sus tres hijos: Brad (61 años), Doug (59) y Julie (56) y sus 14 nietos.

Uno de los recuerdos más especiales que compartió Sydney fue la tradición de los “días especiales” que su abuela tenía con cada nieto antes del regreso a clases:

“Ella podía seguir el ritmo de los 14 nietos sin perder el paso. No había límite para el amor que dio. Todos los que la conocieron lo sintieron. Ella era el amor en su forma más pura. Fuimos verdaderamente bendecidos de tenerla”.



Aunque Jane Etta y su esposo no solían hacer muchas apariciones públicas, en 2012 y 2014 acompañaron a Brad Pitt en la alfombra roja de los Premios Oscar y el estreno de Unbroken, respectivamente.

Durante la premiere de Unbroken —película dirigida por Angelina Jolie—, Jane habló con cariño sobre su entonces nuera:

“Estamos muy orgullosos de Angie, esto significa mucho para nuestra familia, especialmente para nuestros nietos. La amamos cariñosamente”.

Por su parte, Jolie reveló en el pasado que temía el trato que recibirían sus hijos adoptivos por parte de los padres de Brad, pero expresó gratitud al ver que fueron recibidos y amados como miembros plenos de la familia.

