¿Qué es la Tormenta Negra y cuándo llegará a México? Ya ha dejado varios muertos

Aunque el término “tormenta negra” es poco conocido fuera del sudeste asiático, recientemente se convirtió en motivo de alerta máxima para Hong Kong y otras regiones de China. Este fenómeno provocó lluvias sin precedentes y cortes de servicios, lo que despierta la pregunta sobre su ocurrencia en países como México.

ste fenómeno provocó lluvias sin precedentes y cortes de servicios / iStock|

¿Qué es la “Tormenta Negra”?

Es la alerta más alta que emiten las autoridades meteorológicas de Hong Kong, activada cuando las precipitaciones superan los 70 mm por hora . Se trata de lluvias extremas que ponen en riesgo inmediato a la población y la infraestructura.

El 6 de agosto se registraron 355,7 mm acumulados en solo un día , la cifra más alta en agosto desde 1884.

Como consecuencia del temporal se evacuaron más de 82 mil personas, se suspendieron clases, vuelos y se cerraron servicios públicos por seguridad.

La "Tormenta Negra" es la alerta más alta que emiten autoridades meteorológicas de Hong Kong / iStock|

¿Por qué se activa esta alerta?

Se produce cuando se combinan condiciones extremas de humedad, presión atmosférica y aire cálido, generando lluvias torrenciales que exceden la capacidad de drenaje urbano, provocando inundaciones flash, cortes de tráfico y daños estructurales.

¿Podría ocurrir una tormenta similar en México?

Aunque en México no usan la denominación “tormenta negra”, eventos climáticos similares sí ocurren durante la temporada de lluvias:

El semáforo por lluvias en la Ciudad de México incluye niveles que van desde amarillo (lluvias ligeras) hasta púrpura , que alerta sobre precipitaciones superiores a 70 litros por metro cuadrado , comparables a las que provocaron la alerta negra en Hong Kong

En zonas afectadas por ciclones o frentes fríos, se registran episodios de lluvias extremas que pueden generar inundaciones y desbordamientos, aunque la infraestructura y protocolos suelen ser distintos a los de ciudades asiáticas.

Aunque en México no usan la denominación “tormenta negra”, eventos climáticos similares sí ocurren durante la temporada de lluvias / iStock|

Prevención y recomendación

Monitoreo constante de pronósticos y avisos meteorológicos locales.

Evitar desplazamientos innecesarios en zonas inundables o durante horas de lluvia extrema.

Tener medidas de contingencia: mantener lámparas, víveres y rutas de evacuación claras.

En caso de alertas, seguir indicaciones gubernamentales y activar protocolos de refugio o evacuación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Paco 'El de las Empanadas' sufre robo tras abrir su primer local en Puebla