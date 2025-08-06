¿Qué es la Tormenta Negra y cuándo llegará a México? Ya ha dejado varios muertos

Aunque el término “tormenta negra” es poco conocido fuera del sudeste asiático, recientemente se convirtió en motivo de alerta máxima para Hong Kong y otras regiones de China. Este fenómeno provocó lluvias sin precedentes y cortes de servicios, lo que despierta la pregunta sobre su ocurrencia en países como México.
¿Qué es la “Tormenta Negra”?
Es la alerta más alta que emiten las autoridades meteorológicas de Hong Kong, activada cuando las precipitaciones superan los 70 mm por hora. Se trata de lluvias extremas que ponen en riesgo inmediato a la población y la infraestructura.
El 6 de agosto se registraron 355,7 mm acumulados en solo un día, la cifra más alta en agosto desde 1884.
Como consecuencia del temporal se evacuaron más de 82 mil personas, se suspendieron clases, vuelos y se cerraron servicios públicos por seguridad.
¿Por qué se activa esta alerta?
Se produce cuando se combinan condiciones extremas de humedad, presión atmosférica y aire cálido, generando lluvias torrenciales que exceden la capacidad de drenaje urbano, provocando inundaciones flash, cortes de tráfico y daños estructurales.
¿Podría ocurrir una tormenta similar en México?
Aunque en México no usan la denominación “tormenta negra”, eventos climáticos similares sí ocurren durante la temporada de lluvias:
El semáforo por lluvias en la Ciudad de México incluye niveles que van desde amarillo (lluvias ligeras) hasta púrpura, que alerta sobre precipitaciones superiores a 70 litros por metro cuadrado, comparables a las que provocaron la alerta negra en Hong Kong
En zonas afectadas por ciclones o frentes fríos, se registran episodios de lluvias extremas que pueden generar inundaciones y desbordamientos, aunque la infraestructura y protocolos suelen ser distintos a los de ciudades asiáticas.
Prevención y recomendación
Monitoreo constante de pronósticos y avisos meteorológicos locales.
Evitar desplazamientos innecesarios en zonas inundables o durante horas de lluvia extrema.
Tener medidas de contingencia: mantener lámparas, víveres y rutas de evacuación claras.
En caso de alertas, seguir indicaciones gubernamentales y activar protocolos de refugio o evacuación.
