Yolanda Andrade revela que tiene dos enfermedades incurables: “Me puedo morir antes que ustedes”

Yolanda Andrade habló sin filtros sobre el momento más delicado de su vida: su salud. En entrevista para Telediario, la conductora confirmó que fue diagnosticada con dos enfermedades incurables, una de ellas degenerativa, que poco a poco le podría arrebatar la movilidad e incluso la capacidad de hablar.

“Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura. Entonces conclusión, quiere decir médicamente, científicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero pues eso lo decide Dios”, dijo con entereza.

Yolanda Andrade no pierde la fe de poder recuperarse / Redes Sociales|

Yolanda Andrade siempre positiva

A pesar del fuerte diagnóstico, Yolanda aseguró que se encuentra mejor de ánimo y físicamente, en parte gracias al descanso que tomó en Tulum, donde el clima y el entorno le ayudaron a sentirse más estable.

“Me dicen que voy muy bien, muchachos, y yo me siento mejor. Me sentía mejor en Tulum porque es más fácil caminar en la arena que en el asfalto, pero voy mejorando”, compartió.

La también actriz no quiso revelar el nombre específico de sus padecimientos, pero dejó claro que se trata de una enfermedad progresiva. “Los doctores me han ayudado mucho, pero poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar, etcétera”, advirtió.

Sus enfermedades son degenerativas que la podrían dejar sin movimiento / Redes Sociales|

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

En 2023, la presentadora fue diagnosticada con un aneurisma cerebral. Sin embargo, en 2024, su hermana Marilé Andrade explicó que los médicos finalmente habían detectado otra enfermedad más compleja. Aunque evitó dar el nombre, señaló que sería Yolanda quien daría detalles en su momento.

Ese mismo año, el productor Enrique Gou reveló un audio privado en el que Yolanda le confesaba directamente cuál era su diagnóstico, aunque sin precisar públicamente de qué se trataba.

Hasta el momento, la conductora no ha revelado el nombre de sus enfermedades / Redes Sociales|

