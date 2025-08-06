Titanic llega a CDMX con experiencia inmersiva: Checa cuándo y dónde

El gran barco zarpa de nuevo, pero esta vez no en el Atlántico, sino en Naucalpan. A partir del 4 de septiembre, ‘Titanic: Un Viaje a través del Tiempo" abre sus puertas en el centro comercial Samara Satélite, llevando a los asistentes a un recorrido inmersivo por la historia del barco más famoso del mundo.

La experiencia es organizada por Fever, la plataforma global de entretenimiento, en colaboración con Musealia, expertos en contenidos históricos. Juntos han creado una propuesta que permite al visitante no solo observar, sino vivir la historia desde dentro.

Esta experiencia imersiva será como de película / Redes Sociales|

Submarino, escalinata y clase alta

Todo comienza a 3,800 metros bajo el mar, donde se pueden ver los restos del Titanic tal como yacen en el fondo del Atlántico. De ahí, la experiencia te traslada a 1912, justo antes de la tragedia, para que camines por la Gran Escalinata, explores camarotes privados y conozcas a los personajes que formaron parte de este episodio histórico.

“No es solo una visita, es una vivencia”, aseguran los organizadores. Al llegar, recibirás un pase de abordaje personalizado, podrás desempacar tu equipaje, echar carbón en la sala de máquinas o pasear como un pasajero de primera clase. Cada detalle está pensado para que no solo veas el Titanic, lo sientas.

Vas a recorrer todas partes de Titanic que nunca te imaginaste ver / Redes Sociales|

Paquete todo incluido del Titanic

Exploración Submarina con vista de los restos del Titanic.

Viaje al pasado , ambientado en 1912 con escenografía envolvente.

Recorrido por espacios icónicos del barco como la cubierta, comedores y escalinatas.

Encuentros con personajes históricos que narran su versión de los hechos.

Tecnología inmersiva de última generación.

Es para toda la familia

Está pensada para niños desde los 8 años, familias, amantes del cine y la historia, o cualquiera que haya quedado fascinado por el Titanic y quiera una experiencia distinta.

Ya puedes registrarte en la lista de espera para recibir acceso anticipado a los boletos. La venta oficial arranca el 7 de agosto.

La experiencia estará en Samara Satélite, Naucalpan, Estado de México / Redes Sociales|

Lo que debes saber

Lugar: Samara Satélite, Naucalpan, Estado de México.

Inicio: 4 de septiembre.

Edad mínima: 8 años (menores de 11 deben ir acompañados).

Boletos a la venta: desde el 7 de agosto.

