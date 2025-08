ICE ejecuta la “Operación Caballo de Troya” en Los Ángeles para detener migrantes

La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) desplegó en Los Ángeles un operativo encubierto denominado “Operación Caballo de Troya”, dirigido contra trabajadores migrantes. El operativo fue llevado a cabo en el estacionamiento de un Home Depot ubicado en la zona de Westlake, donde agentes migratorios se ocultaron en un camión de mudanza para simular la búsqueda de trabajadores, y posteriormente realizaron múltiples detenciones.

El operativo ocurrió a unos metros del Parque MacArthur, un punto de encuentro habitual de la comunidad migrante en Los Ángeles. / UNIÓN DEL BARRIO |

De acuerdo con medios locales, al menos 16 personas fueron arrestadas durante el operativo. Los agentes descendieron del camión con logotipos de la empresa Penske portando equipo táctico, y procedieron a identificar y detener a personas que se encontraban en la zona ofreciendo servicios de trabajo informal.

La operación ha generado controversia, ya que se realizó en una zona donde existe una orden judicial que restringe las detenciones migratorias sin causa probable. No obstante, ICE justificó la intervención como parte de la “Operación Safeguard”, una estrategia federal activa que busca localizar y remover a migrantes indocumentados con órdenes de deportación en vigor.

Breaking: DHS arrives in Penske trucks at a Home Depot in McArthur Park area of LA for early morning immigration enforcement. The area was filled with migrants who scattered. DHS says MS 13 has a chokehold on this area, which is one reason they’re carrying out the highly… pic.twitter.com/hTskuM9Q4l

