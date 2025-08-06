Paco 'El de las Empanadas' sufre robo tras abrir su primer local en Puebla

Paco "El de las Empanadas" se volvió tendencia nuevamente, pero esta vez no por su carisma ni por su talento como vendedor, sino por un lamentable hecho de inseguridad. A tan solo unos días de inaugurar su primero local de comida en Puebla, denunció que la camioneta de su equipo fue vanzalizada y saqueada.

Francisco Martínez, mejor conocido como Paco "El de las Empanadas", alcanzó fama nacional en 2016, cuando apenas era un niño y se viralizó un video en el que demostraba su habilidad para vender empanadas en las playas de Acapulco. Su ingenio, determinación y simpatía lo convirtieron en un símbolo del emprendimiento juvenil.

El pasado 19 de julio de 2025, Paco celebró un nuevo logro: la inauguración de su primer local de empanadas en Cholula, Puebla. Su historia inspiró a miles de personas que lo siguen desde hace años en redes sociales.

Sin embargo, la alegría duró poco. A través de sus historias de Instagram, Paco compartió que su equipo fue víctima de un cristalazo. Mostró en video la camioneta dañada, con vidrios rotos y objetos robados, mientras uno de sus colaboradores aparecía visiblemente afectado.

“Vean cómo está la camioneta. Vamos saliendo del taller y le dieron un cristalazo. Somos gente de jale, honrados, y que pasen estas cosas…”, expresó el joven con evidente molestia.

También mencionó que más adelante ofrecería más detalles sobre lo ocurrido y agradeció el apoyo de sus seguidores.

El caso de Paco refleja los riesgos a los que se enfrentan diariamente los emprendedores en México, incluso después de haber superado obstáculos para cumplir sus metas. A pesar del trago amargo, su comunidad en línea continúa mostrándole respaldo, reconociendo su esfuerzo y alentándolo a seguir adelante con su proyecto.

