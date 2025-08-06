Ninel Conde es calificada de “falsa feminista” tras pelea con Alexis Ayala

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México ya tuvo su primer gran conflicto, protagonizado por Ninel Conde y Alexis Ayala, lo que le valió a la cantante severas críticas en redes sociales, donde fue tachada de “falsa feminista”.

Todo comenzó con una prueba de resistencia

Durante la prueba semanal por el presupuesto, los participantes debían correr en parejas al sonar una chicharra, tocar una base y mantenerse ahí por un tiempo determinado.

Las dos estrellas de Televisa tuvieron una discusión en la casa/X:@LaCasaFamososMx|

En uno de estos ejercicios, Alexis Ayala y Abelito corrieron hacia la zona del baño para tocar la base, la cual ya era ocupada por Elaine y Ninel Conde. Fue entonces cuando Alexis le dijo a Elaine: “quítate”, lo que desató la molestia de Ninel, quien lo interpretó como un acto de violencia de género.

“Decir ‘quítate’ a una mujer es violencia verbal”: Ninel

—“Pues es que está aquí, pero aquí están los pies; entonces, ‘quítate’, ‘súbete’, está bien, pues ¿qué le digo, ‘permiso, por favor’?”, explicó Alexis ante el reclamo.

Todo surgió porque Alexis le dijo "quítate" a Elaine/X: @LaCasaFamososMx|

Ninel no se contuvo y respondió:

—“Por eso, hay formas. En todos lados, en todos lados, en todos lados. Perdón, decirle ‘quítate’ a una mujer es violencia verbal… la violencia verbal es la que antecede a la física”.

Pese a que Alexis ofreció disculpas a Elaine y trató de calmar el conflicto con Ninel, el enojo no cesó. La cantante incluso estuvo al borde de las lágrimas.

—“No tiene por qué decirte quítate, tú estás haciendo tu trabajo, tu esfuerzo. No es la primera vez”, dijo Ninel visiblemente afectada.

Redes sociales estallan contra Ninel Conde

El pleito rápidamente se volvió viral y provocó un intenso debate en redes sociales, donde varios usuarios criticaron a Ninel por supuestamente exagerar la situación.

“Fuera Ninel, falsa feminista”

“Es obvio que por la adrenalina del juego ves a alguien estorbando y le dices ‘quítate’. No se trata de violencia de género ni nada”

“Ninel se quiere victimizar”

“Acrecentó un problema que no debería”

Sin embargo, también hubo quienes recordaron que Alexis ya había tenido actitudes similares con otras compañeras, como Dalilah y la propia Elaine, sin que antes se hubiera señalado.

¿Afectará esta pelea la próxima nominación?

Cabe señalar que esta discusión entre dos de los habitantes con mayor trayectoria podría influir en la segunda ronda de nominaciones, programada para este miércoles. La tensión dentro de la casa va en aumento.

