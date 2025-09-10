Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan el jueves 11 de septiembre en CDMX y EDOMEX?

El Programa Hoy No Circula del jueves 11 de septiembre de 2025 afecta a los autos con engomado verde, placas terminadas en 1 y 2, y hologramas de verificación 1 y 2, entre las 5:00 y las 22:00 horas. El programa restringe la entrada y salida de automóviles en CDMX y Edomex.

¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy No Circula?

En caso de que un vehículo circule el día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2,075 a 3,113 pesos.

¿Cómo sé si mi vehículo circula?

Tú mismo puedes corroborar qué día circula o no tu vehículo tanto en la CDMX como en el Edomex, entrando a http://hoynocircula.cdmx.gob.mx, donde solo con ingresar el número de tu holograma o el último dígito de la placa, tendrás la información incluso hasta seis o doce meses.

¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy No Circula?

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco