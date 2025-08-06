Metro CDMX: Línea A cerrará varios meses desde esta fecha para obras de mantenimiento

La Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México será sometida a una intervención estructural mayor a partir de enero de 2026, de acuerdo con lo anunciado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, durante el Informe de Seguridad del lunes 5 de agosto.

La decisión responde a una serie de fallas operativas que han afectado de forma constante el funcionamiento de esta línea. / Pixabay |

“Un proyecto ejecutivo de esta naturaleza nos va a llevar lo que resta del año y nos estamos coordinando con el Gobierno de México para ver cuándo iniciarían las obras de la Línea A”, señaló la mandataria capitalina.

La decisión responde a una serie de fallas operativas que han afectado de forma constante el funcionamiento de esta línea, que corre de Pantitlán a La Paz. Entre las incidencias más recientes están las fallas en la catenaria, así como colapsos parciales de drenaje en temporada de lluvias y movimientos diferenciales del terreno que han puesto en riesgo la infraestructura.

“Se identificó que la afectación se debió a la ruptura de un hilo de contacto de la catenaria, lo que obligó a suspender el servicio momentáneamente en la estación La Paz”, explicó el Metro en un comunicado oficial.

#EnVivo La #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, encabeza la conferencia de prensa sobre "Informe de Seguridad". https://t.co/MnTFDHgLw3 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) August 5, 2025

El Gobierno capitalino indicó que los meses restantes de 2025 se destinarán al desarrollo del proyecto ejecutivo de la obra, mismo que será elaborado en coordinación con autoridades federales.

Aún no se ha especificado si se realizará un cierre total o parcial del servicio durante las labores de intervención, pero se prevé que se anunciarán rutas alternas y medidas de apoyo para los usuarios en caso de afectaciones temporales.

La rehabilitación de la Línea A representa un paso estratégico en la modernización del transporte público en la Zona Metropolitana del Valle de México. Con las obras programadas para iniciar en 2026, se espera mejorar tanto la infraestructura como la seguridad operativa de una línea que diariamente moviliza a miles de personas.

La rehabilitación de la Línea A representa un paso estratégico en la modernización del transporte público en la Zona Metropolitana. / Pixabay |

