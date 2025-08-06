Reguetón GRATIS en CDMX: Bogueto y Eme Malafe darán un concierto único

La alcaldía Gustavo A. Madero quiere celebrar este mes a ritmo de reguetón. Este 12 de agosto se llevará a cabo un evento gratuito con la presentación de Bogueto y Eme Malfe, dos exponentes reconocidos de la escena urbana en México, junto a otros artistas que suenan fuerte este 2025.

Bogueto, con apenas 27 años, ha demostrado tener todo lo que se necesita para dominar los ritmos urbanos. Su canción “Espantan” lo catapultó como uno de los talentos más destacados del reguetón mexa, y ahora estará gratis en la explanada de la GAM.

El Bogueto está pasando por un momento cumbre en su carrera / FB: @elboguetobrrr|

Además, el lineup está cargado con talento fresco: Sayuri y Sopholov, Eme Mala Fe, Jorge Carmona, Big Metra y La Voice Band – Iliann también subirán al escenario.

“Con motivo del Día Internacional de las Juventudes, la GAM organizó un espacio donde no sólo habrá música, sino también otras actividades”, detalla la organización del evento.

El evento será gratis el próximo 12 de agosto en la alcaldía GAM / Redes Sociales|

Reguetón, batallas de baile y más

El show inicia a las 12:00 horas y la entrada es completamente gratuita. El cartel incluye actividades para todos los gustos:

Teatro urbano emergente

Zona de expresión urbana

Graffiti

Zona de emprendimiento joven

Stand de diversidad sexual

Servicios médicos

Prevención y atención de adicciones

Batallas de baile urbano

Sin importar si eres fan del reguetón de antaño o de los nuevos talentos, este evento promete música, cultura y mucha fiesta.

También Eme Malafe es de las cartas fuertes del Día de las Juventudes / FB: @EmeMalafeOficial|

