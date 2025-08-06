¿Se va Javier Alatorre de ‘Hechos Noche’? Esto dijo Ricardo Salinas Pliego

Javier Alatorre, rostro emblemático de TV Azteca y conductor de Hechos Noche por más de tres décadas, volvió al centro de la conversación digital luego de que un misterioso video publicado en sus redes sociales fuera interpretado por muchos como una despedida anticipada. En cuestión de horas, comenzaron a circular versiones sobre su presunta salida del noticiero estelar de la televisora.

El contenido, que formaba parte de un discurso conmemorativo por el 30 aniversario de TV Azteca, fue descontextualizado en redes sociales y algunos canales de YouTube, dando pie a la versión de que Alatorre dejaría su lugar para ser sustituido por Alejandro Villalvazo, actual titular de Hechos Meridiano. Aunque todo se trató de una celebración interna, el tema escaló hasta provocar reacciones en las altas esferas de la televisora.

La especulación no solo prendió las alarmas entre los seguidores del periodista, sino que también alcanzó al dueño del consorcio: Ricardo Salinas Pliego, quien no dudó en responder públicamente y con dureza.

Salinas Pliego responde: “Los zurdos quieren arrebatarme la televisora”

La reacción del empresario no se hizo esperar. A través de su cuenta de X (antes Twitter), Ricardo Salinas compartió un video del periodista Pedro Ferriz Hijar, quien aseguró que los rumores fueron propagados por “políticos de izquierda” con el objetivo de desestabilizar a TV Azteca.

“Muy acertado análisis de @pedroferriz3”, escribió Salinas. Pero su respuesta no quedó ahí. En un tono tajante, añadió: “Lo que quieren los zurdos de mierda es arrebatarle la licencia a TV Azteca [...] para devolvérsela al ‘pueblo’”. También aclaró que la licencia de transmisión fue pagada al Estado en 2016 mediante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y no se trata de una concesión gratuita.

La publicación fue vista como una defensa directa no solo de su televisora, sino también de su línea editorial, que frecuentemente ha sido crítica con figuras del oficialismo. Según el empresario, la incomodidad de ciertos sectores políticos vendría precisamente de la cobertura crítica que han recibido en Hechos y otros espacios de Azteca Noticias.

Ante estas muestras de apoyo, Javier Alatorre respondió con un simple pero significativo mensaje: “¡Saludos señor! Siempre”. La frase fue interpretada como un respaldo hacia el dueño del grupo y una reafirmación de su permanencia.

