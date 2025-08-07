Superman (Dean Cain) se une al ICE para deportar inmigrantes mexicanos

El actor Dean Cain, quien interpretó a Superman en la serie de televisión Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman, anunció que se unirá al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos), mostrando así su respaldo a las redadas contra inmigrantes impulsadas por el gobierno estadounidense.

El actor publicó un video hablando del ICE y del presidente Trump/AP|

Apoyo total a Trump y críticas a migrantes

Fue mediante un video publicado en redes sociales que el actor de 59 años expresó su apoyo a las medidas migratorias de Donald Trump y calificó como “delincuentes” a las personas que residen ilegalmente en EE.UU., muchas de ellas mexicanas.

“Para quienes no lo sepan, soy agente del orden público y sentí que era importante unirme a nuestros servicios de emergencia para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses.

Desde que el presidente Trump asumió el cargo, ICE ha arrestado a cientos de miles de delincuentes; personas muy peligrosas que ya no están en las calles”, dijo Cain en su video.

El ICE ha endurecido sus políticas para deportar indocumentados/AP |

Confirmó su ingreso en entrevista

En una entrevista posterior con Fox News, Dean Cain reiteró su intención de integrarse a la corporación y reveló que ya ha iniciado los trámites:

“En realidad… soy alguacil adjunto juramentado y agente de Policía de reserva; no formaba parte de ICE, pero una vez que publiqué eso y ustedes lo mencionaron en su programa, se volvió viral.

Así que ahora he hablado con algunos funcionarios de ICE y seré juramentado como agente de ICE lo antes posible”, explicó.

Además, reafirmó su apoyo total al expresidente Donald Trump, por quien votó en las elecciones pasadas.

Dean Cain es recordado por su papel de Superman en la década de los 90/X |

Críticas en redes sociales: “Superman no deportaría”

Las declaraciones de Dean Cain se viralizaron rápidamente y desataron una oleada de críticas, muchas de ellas recordándole los valores del personaje que interpretó durante los años 90.

“Eres una gran decepción y solo avergüenzas a la capa roja. Confié en ti”

“Superman no deportaría familias”

“Superman también era indocumentado”

Son algunos de los comentarios que se han replicado en X (antes Twitter), cuestionando la incongruencia entre el símbolo de justicia que representaba Superman y la postura antiinmigrante del actor.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Rompe el silencio policía señalada de aparecer en video de la patrulla