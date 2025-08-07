UNAM lanza Beca Apoyo Nutricional: Requisitos, fecha y link para inscribirte

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) activó la convocatoria para la beca de Apoyo Nutricional 2026‑1, dirigida a estudiantes de nivel licenciatura en modalidad escolarizada, con el objetivo de contribuir a su alimentación durante el semestre.

De acuerdo con la información oficial, el registro estará disponible del 4 al 12 de agosto de 2025 a través del Sistema Integra, plataforma institucional donde los aspirantes deberán completar su postulación. Los resultados se publicarán el 21 de agosto en el mismo sistema.

El apoyo consiste en el acceso gratuito a desayuno o comida en las instalaciones de la Universidad, sin recibir un monto económico como tal.

Requisitos para solicitar la beca

Para acceder al beneficio, los estudiantes deberán cumplir con los siguientes criterios:

Estar inscritos en la UNAM en modalidad escolarizada para el semestre 2026‑1.

Contar con un promedio mínimo de 7.9.

No recibir otra beca con el mismo objetivo, salvo aquellas compatibles.

Ingresos familiares mensuales menores a $50,000 pesos.

Ingresar al portal integra.unam.mx para completar el registro en tiempo y forma.

Al finalizar el trámite, es indispensable guardar el comprobante generado por el sistema, ya que funge como constancia del proceso.

Quiénes no pueden participar

No podrán participar en esta convocatoria:

Personas que ya concluyeron sus estudios, incluso si aún no se titulan. Estudiantes que hayan sido expulsados por faltas al reglamento. Aspirantes no inscritos oficialmente en el semestre 2026‑1.

La Universidad reiteró que el programa busca mejorar las condiciones de permanencia escolar, favoreciendo a quienes enfrentan condiciones económicas adversas y requieren apoyo para cubrir su alimentación diaria.

Para más información, los interesados pueden consultar directamente la convocatoria completa en el Sistema Integra o acercarse a su área de becas correspondiente.

