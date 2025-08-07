Metro CDMX ofrece viaje GRATIS: Así puedes tramitar el pase personalizado de cortesía

Viajar gratis en el Metro de la Ciudad de México ya es posible para adultos mayores y sin necesidad de presentar la credencial del INAPAM, aunque para ello debes tramitar un pase personalizado de cortesía. Aquí te decimos cómo hacerlo.

Transporte para millones

Por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro viajan diariamente más de 4 millones de personas, gracias a sus 195 estaciones y 12 líneas que conectan prácticamente toda la CDMX, con un costo de tan sólo 5 pesos por viaje.

Sin embargo, aquellos usuarios de 60 años o más pueden acceder al Metro de manera gratuita y sin necesidad de presentar la credencial del INAPAM, que normalmente otorga beneficios como descuentos, acceso gratuito al transporte o incluso funciona como identificación.

¿Cómo tramitar el pase gratuito?

Para obtener el pase personalizado de cortesía, las personas adultas mayores deben cumplir con ciertos requisitos y acudir a las oficinas del STC ubicadas dentro de la estación Juárez de la Línea 3 (color verde olivo).

Requisitos:

Tener 60 años cumplidos o más





Presentar una identificación oficial vigente (INE, pasaporte u otra con fotografía)





Estar presente para la toma de fotografía





No se requiere credencial INAPAM





El trámite es gratuito





Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas

¿Cómo funciona el pase?

Una vez realizado el trámite, personal del Metro entregará una tarjeta personalizada, que permitirá al interesado ingresar sin costo a todas las líneas del sistema. No necesita recargas ni pagos posteriores.

Es importante subrayar que este pase es intransferible, por lo que solo puede ser utilizado por la persona titular. En caso de detectarse un mal uso, la tarjeta puede ser bloqueada definitivamente.

