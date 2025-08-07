¡CONFIRMADO! Sube precio del pasaje en el Edomex: ¿Cuánto costará ahora?

Presta atención porque es un hecho que aumentará el precio del pasaje en el Estado de México, así lo confirmaron autoridades de la Secretaría de Movilidad de la entidad.

Luego de protestas, marchas y exigencias constantes de transportistas para que hubiera un ajuste en las tarifas del pasaje en el Edomex, el Gobierno estatal accedió, argumentando que desde hace siete años no se ha modificado el precio por viaje.

Desde hace siete años las tarifas de transporte no se han actualizado/Pixabay |

“Es una realidad, tiene que ser una realidad que se está analizando de cómo llegar a ese punto de equilibrio para no afectar el bolsillo de los ciudadanos y cómo sí poder hacer rentable también ser empresario de transporte público.

“La tarifa se mantiene sin cambios desde 2017. Actualmente, se está evaluando una actualización que sea justa para usuarios y concesionarios”, comentó en conferencia de prensa Ricardo Delgado Reynoso, subsecretario de Movilidad del Estado de México.

El transporte ya no es rentable: insumos, diesel y unidades, más caros

El representante de Movilidad explicó que los costos actuales son muy distintos a los de hace siete años, lo cual justifica el incremento.

“Una unidad costaba un millón 700, ahorita ya esa unidad vale 3 millones de pesos.

El diésel estaba en 17 pesos y ahora está en 24 pesos, las llantas, todos los insumos se han ido incrementando.

El incremento para renovar los vehículos ha sido entre el 60 y 70 por ciento.

En general, los insumos han tenido un incremento de 30 por ciento”.

Transportistas alegan que han tenido perdidas por el aumento de la gasolina/Pixabay |

¿Cuándo se sabrá el nuevo precio del pasaje?

Autoridades informaron que será en los próximos días cuando Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, dé a conocer cuánto aumentará el precio del pasaje, pues todavía están en negociaciones con las diferentes organizaciones de transportistas.

Será en los próximos días cuando se anuncie de cuánto es el aumento de pasaje/Pixabay |

¿Cuánto cuesta el pasaje actualmente en el Edomex?

Actualmente, el costo del pasaje mínimo en el transporte público del Estado de México es de 12 pesos, cuando el recorrido va de 0 a 5 kilómetros. Por cada kilómetro adicional se incrementa 0.25 pesos, de acuerdo con la siguiente tabla:

De 0 a 5 kilómetros : $12.00





6 a 7 km : $12.50





8 a 9 km : $13.00





10 a 11 km : $13.50





12 a 13 km : $14.00





14 a 15 km : $14.50





16 a 17 km : $15.00





18 a 19 km : $15.50





20 a 21 km : $16.00





Todos los precios están sujetos a redondeo según la distancia exacta.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Metro CDMX ofrece viaje GRATIS: Así puedes tramitar el pase personalizado de cortesía



