Seis años de cárcel para quien grabó y difundió video de policías en la patrulla de CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no sólo está investigando a los dos policías que aparecen a bordo de una patrulla realizando actos íntimos, también estaría buscando a la persona que grabó y difundió el video que se ha hecho viral en redes sociales, ya que habrían violado la Ley Olimpia, la cual castiga con hasta 6 años de prisión.

La SSC informó que identificó y citó a declarar a los policías que aparecen en el video/SSC|

El video que desató la investigación

Fue hace unos días que se difundió una grabación de casi dos minutos, en la que se observa a dos elementos de la SSC a bordo de una patrulla cometiendo actos impúdicos, motivo por el cual la Policía capitalina informó que ya abrió una investigación contra ellos.

“Personal de la Dirección General de Asuntos Internos de esta Secretaría tomó conocimiento e inició la carpeta de investigación administrativa interna; los dos policías ya fueron identificados y serán citados a rendir su declaración”, se lee en un comunicado de la SSC.

La institución reiteró que “no tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial”.

No se conoce la identidad, fecha y lugar donde se grabó el video/SSC |

También buscan a quien difundió el video

Sin embargo, la investigación de la SSC no se limitaría a los policías, ya que también buscan identificar a la persona que grabó y difundió el video, pues este acto constituiría un delito, de acuerdo con la Ley Olimpia, vigente en la Ciudad de México desde el 2020.

¿Qué castiga la Ley Olimpia?

Esta ley sanciona los siguientes actos:

Difusión, publicación, reproducción, almacenamiento o intercambio de imágenes, videos o audios íntimos de carácter sexual sin el consentimiento de la persona que aparece en ellos.





Videograbación, audiograbación o fotografía de contenido íntimo sin autorización.





Acoso digital, amenazas, suplantación de identidad o difusión de datos personales , con intención de dañar a otra persona.





¿Qué penas contempla?

Las sanciones varían según el estado, pero en términos generales incluyen:

De 3 a 6 años de prisión





Multas económicas





Agravantes si la víctima es menor de edad, tiene alguna discapacidad, es pareja sentimental del agresor o si el delito se comete con fines de lucro.





La Ley Olimpia en México castiga hasta con 6 años de cárcel/Pixabay |

Estas medidas incluso podrían alcanzar a personas que, desde sus cuentas en redes sociales, compartieron el video de los dos policías en la patrulla, ya que no contaban con la autorización de los involucrados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡CONFIRMADO! Sube precio del pasaje en el Edomex: ¿Cuánto costará ahora?