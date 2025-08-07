VIDEO: el aterrador instante en que una avioneta cae al mar con turistas presentes

Una avioneta cayó al mar frente al muelle turístico de Oak Island, en Carolina del Norte, la tarde del sábado 2 de agosto. El piloto, Mark Finkelstein, logró sobrevivir tras realizar un amerizaje de emergencia.

Momento exacto en que la avioneta toca el mar frente al muelle de Oak Island | Captura de pantalla|

El motor falló a mitad del vuelo

Según reportes de medios locales como WBTV y ABC7, el piloto se encontraba en un vuelo de aproximadamente 20 minutos cuando la avioneta comenzó a presentar fallas mecánicas. Al notar que no llegaría a ningún aeropuerto cercano, tomó la decisión de descender sobre el océano, maniobra que ejecutó frente a decenas de personas que se encontraban en la playa.

El momento fue captado en video por varios turistas y locales. Las imágenes muestran cómo la avioneta monomotor desciende a baja velocidad hasta chocar con la superficie del agua a pocos metros del muelle. A pesar del impacto, el piloto pudo salir de la aeronave y mantenerse a flote mientras llegaba el auxilio.

Rescate inmediato

Equipos de emergencia ya se encontraban cerca por otro incidente ajeno al aterrizaje, lo que permitió una respuesta rápida. Personal de la policía, bomberos, paramédicos y la Guardia Costera acudieron de inmediato al lugar. Finkelstein fue extraído del agua y trasladado a tierra firme con lesiones leves, incluyendo un corte en la pierna.

Las autoridades informaron que la avioneta fue reflotada y posteriormente remolcada para iniciar las investigaciones correspondientes. La Administración Federal de Aviación (FAA) ya abrió una carpeta para determinar las causas exactas del fallo.

Cuerpos de emergencia en acción tras el amerizaje de emergencia | Captura de pantalla|

Un susto que pudo terminar en tragedia

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas entre los bañistas ni daños materiales en la zona del muelle. Sin embargo, el susto entre los testigos fue generalizado. Algunos videos del incidente ya circulan en redes sociales, mostrando tanto el descenso como el rescate.

Una avioneta se estrelló en una playa de Carolina del Norte. El piloto, único tripulante, fue rescatado con vida y sin lesiones de gravedad, según informaron las autoridades pic.twitter.com/wG2SzkACJD — hermes (@vialhermes) August 4, 2025

