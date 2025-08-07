Prohibirán tatuajes y perforaciones para menores de 18 años en México

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Paola Linares López, presentó ante el Congreso de Nuevo León una iniciativa para prohibir que personas menores de 18 años puedan someterse a tatuajes, micropigmentaciones o perforaciones corporales.

La propuesta contempla modificar la Ley Estatal de Salud y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de proteger la salud de los menores y establecer un control sanitario más estricto sobre los establecimientos que ofrecen este tipo de servicios.

La iniciativa será analizada en comisiones antes de someterse a votación en el Pleno del Congreso local.

Actualmente, la legislación estatal permite que un menor se realice estos procedimientos si acude con un adulto y presenta una carta responsiva. Sin embargo, la reforma plantea eliminar estas excepciones, de modo que la prohibición sea absoluta para menores de edad.

El proyecto también establece que los negocios dedicados a estas prácticas deberán contar con tarjeta de control sanitario con vigencia de dos años y cumplir con protocolos de higiene y supervisión. El incumplimiento podría derivar en sanciones.

El incumplimiento podría derivar en sanciones.

Linares destacó que el objetivo es garantizar el derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes, y que el Estado debe asumir un papel más activo para prevenir modificaciones corporales permanentes o de alto riesgo en personas que aún no han alcanzado la mayoría de edad.

Actualmente, la legislación estatal permite que un menor se realice estos procedimientos si acude con un adulto y presenta una carta responsiva.

