Donald Trump habría ordenado al Pentágono usar fuerza militar ante cárteles; informa el NY Times

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría ordenado al Pentágono preparar y ejecutar posibles operaciones militares contra cárteles de la droga, a los que su gobierno designó como organizaciones terroristas extranjeras, reveló The New York Times.

Una orden secreta con alcance internacional

Según el diario estadounidense, la directiva —presuntamente firmada en secreto— otorgó a las fuerzas armadas una base legal oficial para actuar fuera de territorio estadounidense, incluso en alta mar y en suelo extranjero, contra dichos grupos criminales.

El reporte subrayó que la medida planteó serias dudas jurídicas, como si podría considerarse asesinato el hecho de que fuerzas estadounidenses mataran a presuntos delincuentes que no representaran una amenaza inminente y fuera de un conflicto armado aprobado por el Congreso.

Postura de la Casa Blanca

Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que la principal prioridad de Trump fue “proteger la patria”, motivo por el cual tomó la decisión de designar a varios cárteles y pandillas como organizaciones terroristas extranjeras.

El Departamento de Defensa declinó comentar sobre la directiva revelada por el medio.

