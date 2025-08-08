Diputada de Morena es acusada por supuesto maltrato animal al romper 'cantaritos' con animales en su interior

Nuevo escándalo para el Gobierno de México, esta vez con un delito involucrado en la situación. La diputada local, Mayda Maas Tun, estuvo presente en un ‘tradición’ local, la cual incluye golpear animales y lucrar contra su vida.

Mayda Maas Tun dentro de la polémica

La diputada de Morena, Mayda Maas Tun, se encuentra en el ojo del huracán luego de ser vista practicando el acto de ‘golpear el cántaro’, que incluye derribar una piñata de barro que contiene animales dentro, situación que indignó a más de uno, mostrado su desapruebo en redes sociales.

Por el momento, la diputada no ha dado declaración alguna sobre lo sucedido en las fiestas patronales del pueblo de Calkiní, pero espera que se abra una investigación sobre los actos realizados en contra de la protección de los animales.

Acto de los ‘cantaritos’ ¿tradición o delito?

La celebración patronal, ocurrida en Calkiní, pueblo de Campeche, consiste en golpear cántaros de barro, similares a las piñatas, con la peculiaridad que en su interior hay animales vivos, por lo que esto ya se considera un delito de maltrato animal.

Pese a que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guardia Nacional (GN) y de la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente y Protección Animal, prohibieron la realización de dichos actos, los nativos se encargaron de retirara a las autoridades y hacer caso omiso de no llevar a cabo esta acción.

🇲🇽 | Piñatas llenas de animales vivos en Calkiní: las rompieron para golpear a iguanas, serpientes y zorros. Una vez que se rompían, los animales corrían aterrorizados mientras los niños los perseguían y pisoteaban.



Una celebración “tradicional” en Calkiní, Campeche, México,… pic.twitter.com/TSPvoazWcJ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 5, 2025

