Paloma Nicole: Fiscalía de Durango investiga posible falsificación de certificado de COVID

El caso de Paloma Nicole, adolescente de 14 años que murió tras presuntas cirugías estéticas, suma nuevas irregularidades. La Fiscalía de Durango confirmó que el certificado de COVID-19, utilizado como justificación para ocultar las intervenciones médicas, “no se encuentra en el expediente clínico” y la persona señalada como responsable aseguró que “nunca lo emitió”. Estos hechos apuntan a un posible documento apócrifo.

De acuerdo con la indagatoria, la madre de la menor habría reportado que su hija estaba enferma de COVID-19 para aislarla y justificar su ausencia escolar. Durante ese tiempo, supuestamente se le practicaron procedimientos estéticos como liposucción, transferencia de grasa a glúteos y colocación de implantes mamarios, que derivaron en complicaciones fatales.

¿Qué está investigando la Fiscalía en el caso Paloma Nicole?

La fiscal Yadira de la Garza Fragoso indicó que el certificado entregado al padre y a la escuela no tiene registro oficial en la clínica donde presuntamente se emitió. Además, la persona mencionada como autora del documento negó su participación. Estas inconsistencias han llevado a reforzar la investigación por falsificación.

El caso ha generado indignación social y llamado la atención de organismos médicos. / RS

A la par, la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) anunció la suspensión provisional del cirujano involucrado, padrastro de la menor. La medida es interna y no implica la cancelación de su cédula profesional, pero busca garantizar que las pesquisas avancen sin interferencias.

Línea de tiempo y nuevas revelaciones

El acta de defunción registró causas como edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia, pero no mencionó los procedimientos estéticos.

La primera necropsia estuvo condicionada por la preparación funeraria, por lo que se ordenó una segunda revisión forense. El objetivo es esclarecer si la causa de muerte se relaciona directamente con las cirugías o con posibles omisiones médicas.

La fiscal Yadira de la Garza Fragoso indicó que el certificado entregado al padre y a la escuela no tiene registro oficial en la clínica./ RS

El caso ha generado indignación social y llamado la atención de organismos médicos, que exigen transparencia y sanciones ejemplares. Especialistas advierten que se trata de un asunto que combina riesgos de salud, negligencia y posibles delitos de falsificación de documentos oficiales.

La familia paterna pidió peritajes independientes y reiteró que seguirá buscando justicia para Paloma Nicole. Además, señalaron que este proceso debe sentar un precedente para evitar que otros menores de edad sean sometidos a procedimientos estéticos sin supervisión ni consentimiento adecuados.

a Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) anunció la suspensión provisional del cirujano involucrado. / Captura de pantalla