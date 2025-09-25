VIDEO: Mujer patea a policía en la CDMX: “¡Quítate, qué wey!”

En redes sociales comenzó a hacerse viral un video en el que se observa a una mujer insultar y patear a un policía de la Ciudad de México, quien llegó al lugar para mediar una pelea que sostenía con su expareja.

“¡Quítate, qué wey!”, dijo en reiteradas ocasiones.

Fue durante la tarde de este jueves, en la zona de Nativitas, en la alcaldía Benito Juárez, donde se presentó un problema entre una pareja. Según alega la mujer que protagoniza el video, un hombre con bastón se negaba a devolverle sus pertenencias, como su teléfono celular, identificaciones y cartera, que estaban dentro de una casa.

Los hechos ocurrieron en la zona de Nativitas.

“Quiero mis cosas, saca mis cosas. Quiero mis cosas, George, porque ahí tengo mis cosas, mi identificación, mi teléfono y las cosas de mi hija. Pobrecito, ahora sí eres un pinch% lisiado, ¿no? Todos sabemos que te vales de tu condición”, se escucha decir a la mujer.

La agresión al policía fue grabada

Lo que más ha llamado la atención del video son las agresiones que la mujer propinó al policía del Cuadrante 9, en sector Nativitas, asignado a la patrulla MX 8250-4. Además de insultarlo, también lo pateó varias veces.

La mujer intentó acusar al policía de agresiones.

“¡Quítate, qué wey… quítate, qué perro, tú no me puedes tocar!”, gritó la mujer mientras grababa al policía, además de pedir la presencia de una patrulla de género, pues aseguraba que el elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la había golpeado.

Vecinos también fueron agredidos

Vecinos atestiguaron los hechos y también registraron lo sucedido, siendo objeto de ofensas y gritos por parte de la mujer.

SSC confirma la agresión y detención

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que:

“Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves, cuando, a través de la frecuencia de radio, se solicitó la presencia de una patrulla en la calle Altamira, de la colonia Miravalle, en la alcaldía Benito Juárez, debido a un reporte de una persona agresiva en la zona.

Todo comenzó por una discusión entre la mujer y su exesposo.

"Al llegar, hicieron contacto con un ciudadano, quien refirió que su expareja sentimental llegó a su domicilio, quería ingresar a la fuerza y, al negarle el paso, comenzó a insultarlo y a azotar la puerta. Un oficial trató de calmar a la mujer, sin embargo, se tornó aún más agresiva y siguió con los gritos y los insultos, hasta que, en un momento en el que el uniformado pedía apoyo a través de la frecuencia de radio, la persona lo pateó.”

La mujer fue detenida

La mujer fue detenida y presentada ante el Juez Cívico, mientras que el policía agredido recibirá apoyo de la Dirección General de Asuntos Internos y de Derechos Humanos de la SSC, para presentar su denuncia correspondiente.