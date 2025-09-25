Metro Línea 1: Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio reabrirá esta fecha

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que en octubre de 2025 la Línea 1 del Metro será reabierta por completo. Con esto, los usuarios podrán volver a utilizar las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio , que forman parte del tramo oeste y que estuvieron cerradas debido a obras de modernización.

La estación del Observatorio volverá a recibir a miles de usuarios tras más de dos años de cierre/iStock

¿Cómo está funcionando actualmente la Línea 1?

Actualmente, la Línea 1 opera de Pantitlán a Chapultepec , lo que representa aproximadamente el 85% de su recorrido . Sin embargo, el cierre de este último tramo ha afectado a miles de usuarios que diariamente utilizaban estas terminales para conectar con otras rutas de transporte.

La estación Tacubaya, una de las más transitadas de la Línea 1, se prepara para reabrir en octubre / iStock

¿Qué obras se están realizando?

Las obras en la Línea 1 han incluido:

Sustitución de vías y cableado eléctrico.

Modernización del sistema de señalización y pilotaje automático.

Reparación de estructuras en estaciones y túneles.

Mejoras de seguridad para garantizar viajes más confiables.

Según las autoridades, estas adaptaciones permitirán al Metro ofrecer un servicio más eficiente y con menores tiempos de espera una vez que todo el recorrido esté en operación.

Autoridades capitalinas confirmaron que las obras de la Línea 1 del Metro concluirán en octubre/iStock

¿Qué significa la reapertura para los usuarios?

Regreso de la conectividad plena : con el regreso de Observatorio, la Línea 1 recuperará su papel como enlace clave entre el este y el oeste de la ciudad.

Menos congestión en otras líneas : la reapertura ayudará a aliviar la congestión en las rutas alternativas y el transporte concesionario que absorbieron la demanda durante los cierres.

Viajes más rápidos y seguros gracias a la infraestructura renovada.

La modernización de la Línea 1 incluye vías, cableado y sistemas de señalización de última generación/iStock