Metro Línea 1: Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio reabrirá esta fecha

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que en octubre de 2025 la Línea 1 del Metro será reabierta por completo. Con esto, los usuarios podrán volver a utilizar las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio , que forman parte del tramo oeste y que estuvieron cerradas debido a obras de modernización.
¿Cómo está funcionando actualmente la Línea 1?
Actualmente, la Línea 1 opera de Pantitlán a Chapultepec , lo que representa aproximadamente el 85% de su recorrido . Sin embargo, el cierre de este último tramo ha afectado a miles de usuarios que diariamente utilizaban estas terminales para conectar con otras rutas de transporte.
¿Qué obras se están realizando?
Las obras en la Línea 1 han incluido:
Sustitución de vías y cableado eléctrico.
Modernización del sistema de señalización y pilotaje automático.
Reparación de estructuras en estaciones y túneles.
Mejoras de seguridad para garantizar viajes más confiables.
Según las autoridades, estas adaptaciones permitirán al Metro ofrecer un servicio más eficiente y con menores tiempos de espera una vez que todo el recorrido esté en operación.
¿Qué significa la reapertura para los usuarios?
Regreso de la conectividad plena : con el regreso de Observatorio, la Línea 1 recuperará su papel como enlace clave entre el este y el oeste de la ciudad.
Menos congestión en otras líneas : la reapertura ayudará a aliviar la congestión en las rutas alternativas y el transporte concesionario que absorbieron la demanda durante los cierres.
Viajes más rápidos y seguros gracias a la infraestructura renovada.