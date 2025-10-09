Profeco y COFEPRIS respaldan los sueros orales sobre las bebidas azucaradas

Un reciente análisis de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reafirma lo que los especialistas en salud han sostenido durante años: no todas las bebidas que prometen rehidratar cumplen con los requisitos necesarios para tratar la deshidratación. Según el estudio, únicamente los sueros orales con registro sanitario cumplen con las normas que aseguran eficacia y seguridad.

@Electrolit

Distinciones claras entre productos

El estudio evaluó 21 productos disponibles en el mercado mexicano, clasificándolos en tres grupos: sueros orales con registro sanitario, bebidas deportivas y bebidas rehidratantes sin regulación específica. Los resultados fueron contundentes: mientras los sueros orales se ajustan a las estrictas regulaciones de COFEPRIS, las bebidas comerciales pueden contener exceso de azúcar o formulaciones no estandarizadas, lo que las hace poco efectivas e incluso riesgosas en casos de deshidratación severa.

Carrera de Electrolit | @Electrolit

Regulaciones que marcan la diferencia

Los sueros orales están catalogados como insumos médicos y deben cumplir con normas como:

• NOM-059-SSA1-2015, sobre buenas prácticas de fabricación de medicamentos.

• NOM-072-SSA1-2012, sobre etiquetado de medicamentos y remedios herbolarios.

Estas regulaciones aseguran que productos como Electrolit contengan la proporción exacta de electrolitos y glucosa, facilitando la absorción de agua y minerales, un proceso respaldado por décadas de investigación científica.

Expertos respaldan la recomendación

El Dr. Ricardo Cortés Alcalá, ex Director General de Promoción de la Salud, enfatiza la importancia de esta distinción: “La diferencia entre un suero oral y una bebida deportiva puede significar una recuperación rápida o una complicación médica grave, sobre todo en niños y adultos mayores”

@Electrolit

Consejos de Profeco y COFEPRIS

Mantener hidratación diaria con agua natural.

• Utilizar únicamente sueros orales con registro sanitario ante diarrea, vómito, fiebre alta o exposición prolongada al calor.

• Acudir a atención médica inmediata en casos de deshidratación severa.

Profeco y COFEPRIS coinciden

Para combatir la deshidratación, solo los sueros orales regulados ofrecen eficacia comprobada. Elegir productos con registro sanitario no solo garantiza resultados, sino que puede marcar la diferencia entre una recuperación segura y complicaciones médicas graves.

Evento de Electrolit | @Electrolit