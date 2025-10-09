Al estilo Casa de los Famosos: La Granja VIP se verá 24/7 pero por Disney Plus

TV Azteca lo hace oficial: su esperado reality La Granja VIP podrá verse en transmisión en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana a través de Disney+, en lo que promete ser una experiencia inmersiva sin precedentes para la audiencia mexicana y latinoamericana.
Los fans podrán ver absolutamente TODO lo que suceda al interior de la granja: tareas diarias, momentos de descanso, peleas, nominaciones, retos, galas y más. Todo sin cortes ni censura, en alta definición y con la calidad de audio de la plataforma de streaming.
“Nos enorgullece anunciar nuestra alianza con Disney+, una de las plataformas de streaming más importantes del mundo, para transmitir EN VIVO y SIN INTERRUPCIONES La Granja VIP”, compartió TV Azteca este 7 de octubre.
Esta alianza representa un momento histórico para el entretenimiento digital en español, al fusionar la televisión abierta con el streaming, dando paso a una nueva forma de consumir contenido de reality show.
¿Cuándo y dónde ver La Granja VIP?
- 🐄 Estreno oficial: Domingo 12 de octubre de 2025
- 🕗 Horario: 8:00 PM (Hora México)
- 📺 Canal: Azteca UNO
- 📲 Streaming 24/7: Exclusivo por Disney+
Agenda semanal de La Granja VIP
- Domingo: Gala
- Lunes: Competencia del Capataz
- Martes: Nominación
- Miércoles: Asamblea
- Jueves: Salvación
- Viernes: Traición
¿Quiénes son los famosos confirmados?
Hasta ahora, estos 11 granjeros VIP han sido confirmados para competir por la gloria:
- Alfredo Adame
- Jawy Méndez
- Kim Shantal
- Sandra Itzel
- Alberto del Río “El Patrón”
- César Doroteo “Teo”
- Manola Díez
- Kike Mayagoitia
- Carolina Ross
- Lis Vega
- Omahi