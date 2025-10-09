Al estilo Casa de los Famosos: La Granja VIP se verá 24/7 pero por Disney Plus

El reality de TV Azteca promete pasar todo en vivo y sin censura

El programa será conducido por Adal Ramones.
Jorge Reyes Padrón
9 de Octubre de 2025

TV Azteca lo hace oficial: su esperado reality La Granja VIP podrá verse en transmisión en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana a través de Disney+, en lo que promete ser una experiencia inmersiva sin precedentes para la audiencia mexicana y latinoamericana.

Los fans podrán ver absolutamente TODO lo que suceda al interior de la granja: tareas diarias, momentos de descanso, peleas, nominaciones, retos, galas y más. Todo sin cortes ni censura, en alta definición y con la calidad de audio de la plataforma de streaming.

La plataforma de Disney+ pasará La Granja las 24 horas del día / Redes Sociales
Nos enorgullece anunciar nuestra alianza con Disney+, una de las plataformas de streaming más importantes del mundo, para transmitir EN VIVO y SIN INTERRUPCIONES La Granja VIP”, compartió TV Azteca este 7 de octubre.

Esta alianza representa un momento histórico para el entretenimiento digital en español, al fusionar la televisión abierta con el streaming, dando paso a una nueva forma de consumir contenido de reality show.

¿Cuándo y dónde ver La Granja VIP?

  • 🐄 Estreno oficial: Domingo 12 de octubre de 2025
  • 🕗 Horario: 8:00 PM (Hora México)
  • 📺 Canal: Azteca UNO
  • 📲 Streaming 24/7: Exclusivo por Disney+
Desde el próximo domingo las cámaras se prenderán para registrar todo / Redes Sociales
Agenda semanal de La Granja VIP

  • Domingo: Gala
  • Lunes: Competencia del Capataz
  • Martes: Nominación
  • Miércoles: Asamblea
  • Jueves: Salvación
  • Viernes: Traición
Los granjeros harán todo tipo de actividades para no ser expulsados / Redes Sociales
¿Quiénes son los famosos confirmados?

Hasta ahora, estos 11 granjeros VIP han sido confirmados para competir por la gloria:

  • Alfredo Adame
  • Jawy Méndez
  • Kim Shantal
  • Sandra Itzel
  • Alberto del Río “El Patrón”
  • César Doroteo “Teo”
  • Manola Díez
  • Kike Mayagoitia
  • Carolina Ross
  • Lis Vega
  • Omahi
El reality también estará pasando por las señales de TV Azteca / Redes Sociales
