Ed Gein: el asesino que inspiró los villanos más aterradores del cine de terror

Antes de que existieran los asesinos más temidos del cine, hubo uno real que sembró el terror en la vida cotidiana. Su nombre era Ed Gein, un hombre aparentemente tranquilo de Wisconsin que, tras ser detenido en 1957, reveló una de las historias más macabras de la historia criminal en Estados Unidos.

Conocido como el “Carnicero de Plainfield”, Gein fue hallado culpable de profanar tumbas, asesinar mujeres y utilizar partes humanas para fabricar muebles, máscaras y ropa. Su caso causó conmoción mundial y, con el paso de los años, inspiró a los creadores de las películas más aterradoras del séptimo arte.

¿Qué películas están basadas en Ed Gein?

Una de las primeras cintas influenciadas por su historia fue “Psicosis” (1960), dirigida por Alfred Hitchcock. El personaje de Norman Bates, un hombre dominado por la figura de su madre, nació a partir del perfil psicológico de Gein, mostrando cómo la represión y la locura pueden convivir bajo una apariencia común.

Después llegaría “The Texas Chainsaw Massacre” (1974), donde el personaje de Leatherface adoptó la costumbre de usar máscaras hechas con piel humana, un reflejo directo de las prácticas del asesino real. La película se convirtió en un ícono del terror rural y del género slasher.

También “El silencio de los inocentes” (1991) tomó inspiración en Gein para dar vida a Buffalo Bill, un asesino que confeccionaba un traje con piel de sus víctimas. Aunque el filme combina características de varios criminales, la influencia del “Carnicero de Plainfield” es evidente.

El legado oscuro que cambió el terror para siempre

El caso de Ed Gein transformó por completo la narrativa del cine de horror. A partir de su historia, el miedo dejó de centrarse en monstruos sobrenaturales para enfocarse en lo más temido de todo: la mente humana.

Décadas después, su figura sigue presente en documentales, series y nuevas películas que exploran la delgada línea entre la locura y la maldad. Gein murió en 1984 en un hospital psiquiátrico, pero su sombra continúa inspirando historias donde el horror más profundo proviene de la realidad misma.

