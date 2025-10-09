Deslaves paralizan la México-Toluca: caos, retrasos y peligro

La carretera libre México-Toluca volvió a colapsar este jueves por la mañana tras un nuevo deslave a la altura del kilómetro 30+000, justo antes del paraje conocido como La Pila.

El incidente paralizó el tránsito en ambos sentidos, dejando atrapados a cientos de automovilistas y elevando la tensión de una vía que cada vez es más impredecible.

Piedras, tierra y árboles se vinieron abajo por la mañana / Redes Sociales

Caen piedras y un gran árbol

El derrumbe se registró cerca de las 8:30 de la mañana, cuando un talud colapsó sobre la carretera, provocando la caída de un árbol que bloqueó completamente ambos carriles.

“Durante el deslave, una camioneta Honda Odyssey blanca fue alcanzada por la tierra y piedras, resultando con daños visibles en la carrocería”, informaron testigos. Afortunadamente, los ocupantes salieron ilesos.

La caída de piedras también obstaculizó el paso de los autos / Redes Sociales

No es la primera vez

Este nuevo deslave se suma a una serie de incidentes que ya son frecuentes en esta ruta, vital para los traslados entre el Estado de México y la CDMX, y que genera cada vez más dudas sobre su seguridad.

“Los trabajos de limpieza y remoción de material se realizan bajo condiciones complicadas, debido a la humedad del terreno y a las lluvias constantes de los últimos días que han reblandecido los taludes de la zona”, informaron autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Los automovilistas tardaron hasta tres horas en llegar a sus destinos / Redes Sociales

Bloquea el paso y causa caos

El tránsito fue desviado por rutas alternas, pero los congestionamientos no se hicieron esperar, generando más retrasos y molestias a quienes buscaban llegar a la capital.

Las autoridades hicieron un llamado urgente: Recomendamos extremar precauciones y evitar transitar por la carretera libre México-Toluca hasta nuevo aviso, en tanto se evalúa la estabilidad del terreno y se concluyen los trabajos de limpieza”.