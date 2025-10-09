ChatGPT ya puede pedir la comida por ti en aplicaciones: Paso a paso

ChatGPT continúa expandiendo su alcance y ahora se adentra en el mundo gastronómico al permitir que los usuarios realicen pedidos de comida con menús completamente personalizados. Esta nueva función, impulsada por la integración de sistemas de IA en plataformas de delivery, promete cambiar la manera en que las personas eligen, combinan y disfrutan sus alimentos.

ChatGPT continúa expandiendo su alcance y ahora se adentra en el mundo gastronómico. / Pixabay

Según reportes recientes, OpenAI ha comenzado a probar esta herramienta en colaboración con aplicaciones de comida a domicilio, donde los usuarios pueden describir sus antojos, restricciones alimentarias o presupuesto, y el chatbot genera opciones de menú ajustadas a esas preferencias. La idea es que la experiencia sea mucho más intuitiva y natural, sin necesidad de navegar entre cientos de platillos.

La herramienta analiza las preferencias del usuario y genera menús equilibrados o variados según el tipo de comida deseada, el horario y hasta el presupuesto disponible. Con esto, OpenAI busca que la experiencia sea más rápida, intuitiva y eficiente.

La idea es que la experiencia sea mucho más intuitiva y natural, sin necesidad de navegar entre cientos de platillos./ Pixabay

Además, esta tecnología podría integrarse directamente en aplicaciones de restaurantes, permitiendo que los comensales reciban recomendaciones automáticas o diseñen combinaciones únicas de platillos según sus gustos personales.

Soon: “Hey ChatGPT, order food from DoorDash that you know I would like tonight. Make sure it’s under 700 calories and nutritionally balanced.” https://t.co/nrkdAUbR77 — Derya Unutmaz, MD (@DeryaTR_) October 8, 2025

El objetivo de esta nueva función es mejorar la experiencia del consumidor y simplificar el proceso de elección, combinando la comodidad del delivery con la inteligencia de un asistente virtual.

La función de pedidos personalizados de ChatGPT se encuentra actualmente en fase de implementación gradual, y se espera que más plataformas de comida comiencen a adoptarla en los próximos meses.

Con este movimiento, OpenAI reafirma su apuesta por expandir la inteligencia artificial a más áreas del día a día, desde la productividad y la educación, hasta el momento más esperado por muchos: la hora de comer.

La función de pedidos personalizados de ChatGPT se encuentra actualmente en fase de implementación gradual. / Pixabay