ChatGPT ya puede pedir la comida por ti en aplicaciones: Paso a paso

La inteligencia artificial da un paso más allá y se convierte en tu nuevo asistente gastronómico, capaz de sugerir, ajustar y gestionar pedidos de comida

ChatGPT ya puede pedir la comida por ti en aplicaciones: Paso a paso
Esta innovación abre un abanico de posibilidades para el sector gastronómico y para los consumidores. | Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
9 de Octubre de 2025

ChatGPT continúa expandiendo su alcance y ahora se adentra en el mundo gastronómico al permitir que los usuarios realicen pedidos de comida con menús completamente personalizados. Esta nueva función, impulsada por la integración de sistemas de IA en plataformas de delivery, promete cambiar la manera en que las personas eligen, combinan y disfrutan sus alimentos.

ChatGPT continúa expandiendo su alcance y ahora se adentra en el mundo gastronómico. / Pixabay
ChatGPT continúa expandiendo su alcance y ahora se adentra en el mundo gastronómico. / Pixabay&nbsp;

Según reportes recientes, OpenAI ha comenzado a probar esta herramienta en colaboración con aplicaciones de comida a domicilio, donde los usuarios pueden describir sus antojos, restricciones alimentarias o presupuesto, y el chatbot genera opciones de menú ajustadas a esas preferencias. La idea es que la experiencia sea mucho más intuitiva y natural, sin necesidad de navegar entre cientos de platillos.

La herramienta analiza las preferencias del usuario y genera menús equilibrados o variados según el tipo de comida deseada, el horario y hasta el presupuesto disponible. Con esto, OpenAI busca que la experiencia sea más rápida, intuitiva y eficiente.

La idea es que la experiencia sea mucho más intuitiva y natural, sin necesidad de navegar entre cientos de platillos./ Pixabay
La idea es que la experiencia sea mucho más intuitiva y natural, sin necesidad de navegar entre cientos de platillos./ Pixabay&nbsp;

Además, esta tecnología podría integrarse directamente en aplicaciones de restaurantes, permitiendo que los comensales reciban recomendaciones automáticas o diseñen combinaciones únicas de platillos según sus gustos personales.

 

 

El objetivo de esta nueva función es mejorar la experiencia del consumidor y simplificar el proceso de elección, combinando la comodidad del delivery con la inteligencia de un asistente virtual.

La función de pedidos personalizados de ChatGPT se encuentra actualmente en fase de implementación gradual, y se espera que más plataformas de comida comiencen a adoptarla en los próximos meses.

Con este movimiento, OpenAI reafirma su apuesta por expandir la inteligencia artificial a más áreas del día a día, desde la productividad y la educación, hasta el momento más esperado por muchos: la hora de comer.

La función de pedidos personalizados de ChatGPT se encuentra actualmente en fase de implementación gradual. / Pixabay
La función de pedidos personalizados de ChatGPT se encuentra actualmente en fase de implementación gradual. / Pixabay &nbsp;

TE PUEDE INTERESAR

Por el momento solo se ha vendido el 25 por ciento.

Contra | 09/10/2025

Citi le dice “¡no!” a Grupo México por Banamex; siguen con Chico Pardo
Las celebridades sacarán sus mejores pasos de baile para pulir la pista.

Contra | 09/10/2025

Las Estrellas Bailan en Hoy: Influencers, actores y la lista completa de competidores
El novelista húngaro se caracteriza por su narrativa sombría y filosófica.

Contra | 09/10/2025

¡El premio Nobel de Literatura 2025 es para…! László Krasznahorkai
Te recomendamos
Citi le dice “¡no!” a Grupo México por Banamex; siguen con Chico Pardo
Tecnología
Tendencias

LO ÚLTIMO

 