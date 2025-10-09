Las Estrellas Bailan en Hoy: Influencers, actores y la lista completa de competidores

El próximo lunes 13 de octubre arranca la sexta temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, una de las secciones más esperadas del matutino de Televisa, en la que actores, cantantes, conductores e influencers mostrarán sus mejores pasos de baile… o al menos lo intentarán.
Como en ediciones anteriores, el reality se transmitirá completamente en vivo de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 horas (centro de México) por el canal de Las Estrellas.
Conductores y jueces: Viejos conocidos y nuevas sorpresas
Aunque la producción aún no ha confirmado los roles oficiales, se espera que los presentadores habituales del programa Hoy vuelvan a sus lugares en la pista y en la mesa del jurado:
Conductores posibles:
- Galilea Montijo
- Tania Rincón
- Andrea Escalona
- Raúl Araiza
Jueces tentativos:
- Andrea Legarreta
- Latin Lover
- Ema Pulido
Ellos son los participantes confirmados
Con un elenco que mezcla popularidad digital, talento actoral y personalidades polémicas, la competencia promete generar conversación desde el día uno. Aquí la lista completa de los participantes de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025:
- Marcelia Figueroa (actriz, hija de Joan Sebastian)
- Michelle González (actriz)
- Jimena Longoria (conductora)
- Gualy Cárdenas (influencer)
- Carlos López ‘Chevo’ (comediante)
- Aldo Guerra (actor)
- Jessica Díaz (actriz)
- Jade Fraser (actriz)
- Malillany Marín (actriz)
- Aarón Mercury (influencer y exfinalista de La Casa de los Famosos 3)
- Karenka (actriz y cantante)
- Kunno (influencer)
- Marcos Montero (actor)
- La Bebeshita (Daniela Alexis Barceló) (influencer)
Expectativa alta y polémica asegurada
Las redes ya reaccionan con opiniones divididas. Algunos aplauden la variedad, mientras otros cuestionan la presencia de ciertos influencers. Lo cierto es que el show se perfila como un nuevo éxito de audiencia para el canal y una fuente inagotable de clips virales.