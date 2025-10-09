Las Estrellas Bailan en Hoy: Influencers, actores y la lista completa de competidores

El próximo lunes 13 de octubre arranca la sexta temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, una de las secciones más esperadas del matutino de Televisa, en la que actores, cantantes, conductores e influencers mostrarán sus mejores pasos de baile… o al menos lo intentarán.

Como en ediciones anteriores, el reality se transmitirá completamente en vivo de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 horas (centro de México) por el canal de Las Estrellas.

Poco a poco se fueron confirmando los concursantes / Redes Sociales

Conductores y jueces: Viejos conocidos y nuevas sorpresas

Aunque la producción aún no ha confirmado los roles oficiales, se espera que los presentadores habituales del programa Hoy vuelvan a sus lugares en la pista y en la mesa del jurado:

Conductores posibles:

Galilea Montijo

Tania Rincón

Andrea Escalona

Raúl Araiza

Jueces tentativos:

Andrea Legarreta

Latin Lover

Ema Pulido

El concurso de Televisa da inicio el próximo lunes 13 de octubre / Redes Sociales

Ellos son los participantes confirmados

Con un elenco que mezcla popularidad digital, talento actoral y personalidades polémicas, la competencia promete generar conversación desde el día uno. Aquí la lista completa de los participantes de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025:

Marcelia Figueroa (actriz, hija de Joan Sebastian)

Michelle González (actriz)

Jimena Longoria (conductora)

Gualy Cárdenas (influencer)

Carlos López ‘Chevo’ (comediante)

Aldo Guerra (actor)

Jessica Díaz (actriz)

Jade Fraser (actriz)

Malillany Marín (actriz)

Aarón Mercury (influencer y exfinalista de La Casa de los Famosos 3)

Karenka (actriz y cantante)

Kunno (influencer)

Marcos Montero (actor)

La Bebeshita (Daniela Alexis Barceló) (influencer)

Esta nueva temporada promete más emociones al ritmo de la música / Redes Sociales

Expectativa alta y polémica asegurada

Las redes ya reaccionan con opiniones divididas. Algunos aplauden la variedad, mientras otros cuestionan la presencia de ciertos influencers. Lo cierto es que el show se perfila como un nuevo éxito de audiencia para el canal y una fuente inagotable de clips virales.